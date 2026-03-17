Валютные ограничения НБУ для операций за границей 2026: правила для граждан и бизнеса

С января 2026 года действуют обновленные правила валютного регулирования, которые в некоторой степени упрощают жизнь бизнеса и позволяют шире использовать иностранные средства.

В то же время эти нормы содержат четкие ограничения и предполагают строгое соблюдение установленных требований. И это влияет и на обычных граждан Украины.

Банковские лимиты за границей: что важно знать обычным украинцам

Хотя новые правила в первую очередь для бизнеса, они влияют на всех граждан — пишет Судебно-юридическая газета.

Во время военного положения Нацбанк Украины ввел валютные ограничения, чтобы защитить финансы и контролировать движение валюты за границу.

Для граждан основным ограничением стали лимиты на отдельные валютные операции — примерно 100 тыс. грн на одну транзакцию.

Это означает, что даже если у человека есть собственные средства, крупные платежи за границей (например, аренда жилья) приходится разбивать на части или оплачивать через несколько карт, что увеличивает расходы на комиссии и конвертацию.

Некоторые операции разрешены без ограничений: оплата обучения или лечения за границей, выплата алиментов, импортные контракты. Банки не могут изменять установленные лимиты — они определены постановлениями НБУ.

Таким образом, валютные ограничения НБУ, введенные во время военного положения, несколько усложняют украинцам за границей проведение крупных платежей, даже если у них есть собственные деньги.

При этом государство стремится найти баланс: поддержать экономику и не допустить массового оттока валюты.

Валютные лимиты НБУ за границей: кому стало проще

Введенные НБУ изменения в первую очередь касаются украинского бизнеса, который привлекает кредиты и займы от иностранных партнеров. Для таких компаний разрешено проводить отдельные валютные операции за границу при условиях:

Средства по кредиту реально поступили в Украину из- за границы.

Они получены в иностранной валюте.

Деньги зачислены на счет в банке Украины.

Кредит оформлен после 1 января 2026 года.

Международные финансовые организации не являются гарантами или кредиторами в этой схеме.

Также Нацбанк ввел финансовый лимит для разрешенных валютных платежей за границу.

Граничная сумма определяется так: это все средства, фактически полученные из-за границы как кредит, минус суммы, уже возвращенные нерезиденту как погашение основного долга.

Лимит уменьшается после каждого возврата «тела» кредита.

Вывести больше валюты, чем реально поступило в Украину, невозможно.

Валютные ограничения НБУ за границей по процентам и срокам

Нацбанк контролирует платежи по кредитам:

Проценты и комиссии разрешены только в пределах установленной граничной ставки ( сейчас 12% годовых).

По краткосрочным кредитам погашение основной суммы возможно только за счет собственной валюты заемщика.

Досрочно вывести валюту за границу нельзя — платежи должны соответствовать срокам договора.

Банки не могут ускорять выплаты или менять график так, чтобы валюта покинула страну раньше.

Таким образом, международные переводы в Украину постепенно расширяются, но валютный контроль остается строгим, чтобы финансовая система выдержала нагрузку и риски военного времени.

