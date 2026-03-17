Валютні обмеження НБУ для операцій за кордоном 2026: правила для громадян та бізнесу

З січня 2026 року діють оновлені правила валютного регулювання, які певною мірою спрощують життя бізнесу та дозволяють ширше використовувати іноземні кошти.
Водночас ці норми містять чіткі обмеження й передбачають суворе дотримання встановлених вимог. І це впливає і на звичайних громадян України.
Детально про валютні обмеження НБУ для операцій за кордоном — читай у матеріалі.
Банківські ліміти за кордоном: що важливо знати пересічним українцям
Хоча нові правила насамперед для бізнесу, вони впливають на всіх громадян — пише Судово-юридична газета.
Під час воєнного стану Нацбанк України ввів валютні обмеження, щоб захистити фінанси і контролювати рух валюти за кордон.
Для громадян основним обмеженням стали ліміти на окремі валютні операції — приблизно 100 тис. грн на одну транзакцію.
Це означає, що навіть якщо у людини є власні кошти, великі платежі за кордоном (наприклад, оренда житла) доводиться розбивати на частини або оплачувати через кілька карток, що додає витрат на комісії та конвертацію.
Деякі операції дозволені без обмежень: оплата навчання чи лікування за кордоном, виплата аліментів, імпортні контракти. Банки не можуть змінювати встановлені ліміти — вони визначені постановами НБУ.
Тож валютні обмеження НБУ, введені під час воєнного стану, дещо ускладнюють українцям за кордоном проведення великих платежів, навіть якщо у них є власні гроші.
Але ж держава прагне балансувати: підтримати економіку і не допустити масового відтоку валюти.
Валютні ліміти НБУ за кордоном: для кого стало простіше
Введені НБУ зміни насамперед стосуються українського бізнесу, який залучає кредити та позики від іноземних партнерів. Для таких компаній дозволено проводити окремі валютні операції за кордон за умов:
- Кошти за кредитом реально надійшли в Україну з-за кордону.
- Вони отримані в іноземній валюті.
- Гроші зараховані на рахунок у банку України.
- Кредит оформлено після 1 січня 2026 року.
- Міжнародні фінансові організації не є гарантами або кредиторами в цій схемі.
Також Нацбанк запровадив фінансовий ліміт для дозволених валютних платежів за кордон.
Гранична сума визначається так: це усі кошти, фактично отримані з-за кордону як кредит, мінус суми, вже повернені нерезиденту як погашення основного боргу.
Ліміт зменшується після кожного повернення тіла кредиту.
Вивести більше валюти, ніж реально надійшло в Україну, неможливо.
Валютні обмеження НБУ за кордоном за відсотками та строками
Нацбанк контролює платежі за кредитами:
- Проценти та комісії дозволені лише в межах граничної ставки (зараз 12% річних).
- За короткими кредитами погашення основної суми можливе тільки за рахунок власної валюти позичальника.
- Достроково вивести валюту за кордон не можна — платежі мають відповідати термінам договору.
Банки не можуть прискорювати виплати або змінювати графік так, щоб валюта залишила країну раніше.
Тож міжнародні перекази в Україну поступово розширюються, але валютний контроль залишається суворим, щоб фінансова система витримала навантаження і ризики воєнного часу.
