Валютні обмеження НБУ для операцій за кордоном 2026: правила для громадян та бізнесу

З січня 2026 року діють оновлені правила валютного регулювання, які певною мірою спрощують життя бізнесу та дозволяють ширше використовувати іноземні кошти.

Водночас ці норми містять чіткі обмеження й передбачають суворе дотримання встановлених вимог. І це впливає і на звичайних громадян України.

Детально про валютні обмеження НБУ для операцій за кордоном — читай у матеріалі.

Банківські ліміти за кордоном: що важливо знати пересічним українцям

Хоча нові правила насамперед для бізнесу, вони впливають на всіх громадян — пише Судово-юридична газета.

Під час воєнного стану Нацбанк України ввів валютні обмеження, щоб захистити фінанси і контролювати рух валюти за кордон.

Для громадян основним обмеженням стали ліміти на окремі валютні операції — приблизно 100 тис. грн на одну транзакцію.

Це означає, що навіть якщо у людини є власні кошти, великі платежі за кордоном (наприклад, оренда житла) доводиться розбивати на частини або оплачувати через кілька карток, що додає витрат на комісії та конвертацію.

Деякі операції дозволені без обмежень: оплата навчання чи лікування за кордоном, виплата аліментів, імпортні контракти. Банки не можуть змінювати встановлені ліміти — вони визначені постановами НБУ.

Тож валютні обмеження НБУ, введені під час воєнного стану, дещо ускладнюють українцям за кордоном проведення великих платежів, навіть якщо у них є власні гроші.

Але ж держава прагне балансувати: підтримати економіку і не допустити масового відтоку валюти.

Валютні ліміти НБУ за кордоном: д ля кого стало простіше

Введені НБУ зміни насамперед стосуються українського бізнесу, який залучає кредити та позики від іноземних партнерів. Для таких компаній дозволено проводити окремі валютні операції за кордон за умов:

Кошти за кредитом реально надійшли в Україну з- за кордону.

Вони отримані в іноземній валюті.

Гроші зараховані на рахунок у банку України.

Кредит оформлено після 1 січня 2026 року.

Міжнародні фінансові організації не є гарантами або кредиторами в цій схемі.

Також Нацбанк запровадив фінансовий ліміт для дозволених валютних платежів за кордон.

Гранична сума визначається так: це усі кошти, фактично отримані з-за кордону як кредит, мінус суми, вже повернені нерезиденту як погашення основного боргу.

Ліміт зменшується після кожного повернення тіла кредиту.

Вивести більше валюти, ніж реально надійшло в Україну, неможливо.

Валютні обмеження НБУ за кордоном за відсотками та строками

Нацбанк контролює платежі за кредитами:

Проценти та комісії дозволені лише в межах граничної ставки ( зараз 12% річних).

За короткими кредитами погашення основної суми можливе тільки за рахунок власної валюти позичальника.

Достроково вивести валюту за кордон не можна — платежі мають відповідати термінам договору.

Банки не можуть прискорювати виплати або змінювати графік так, щоб валюта залишила країну раніше.

Тож міжнародні перекази в Україну поступово розширюються, але валютний контроль залишається суворим, щоб фінансова система витримала навантаження і ризики воєнного часу.

