Я не заслуживаю любви? Как наше эмоциональное одиночество связано с отношениями с родителями

Быть родителями – это всегда не просто, ведь тогда ты отвечаешь не только за свою жизнь, но и становишься центральным человеком в жизни своего ребенка. А уж какое оно будет — счастливо или не очень, тоже будет зависеть от тебя.

Современные родители очень сознательно относятся к родительству: читают литературу, посещают лекции. То есть делают все для того, чтобы вырастить сильную личность, не травмированную своим детством. Но что стоит за таким желанием быть идеальными родителями? Наверное, это количество определенных вопросов своего воспитания в детстве.

Когда хочется сказать своим родителям, что со мной нельзя было поступать так, как вы поступали, посоветовать прочесть книги, привести примеры из жизни. Что когда мы хотели, чтобы нам кто помог, поддержал. А вместо этого мы получали: “Ты сам виноват, еще тебя жалеть буду”.

Но часто из-за оскорбления того, что могло бы быть в нашем детстве, но его не было, мы не позволяем себе понять сам контекст, чего так произошло. Что было в жизни родителей и повлияло на наше воспитание?

Как мы росли

На самом деле в детстве у нас было большое количество манипуляционных способов воспитания. Самыми сильными из них были вина и стыд. Фразы, которым родители, кажется, и не придавали большого смысла на примере: “Как ты смеешь?”

Они закладывали токсическое чувство вины и неблагодарности, а вместе с ними и стыд за то, что ты не такой.

Это можно объяснить другой системой воспитания – советской. Тогда уход за ребенком был важнее его эмоций, последние считались совсем не важным. Было более ценно, чтобы ребенок был обеспечен одеждой, имел деньги на образование и питательные продукты.

Нашим родителям казалось, что этого достаточно, чтобы ребенок вырос благодарным, здоровым и вообще счастливым.

Ситуация в воспитании должна была измениться, когда в 1946 году Бенджамин Спок издал книгу Ребенок и уход за ней, где предложил подход, что эмоции ребенка не менее важны, чем уход за ним. Но в Украину она пришла в 70-х годах, и получить ее было практически невозможно.

Какими росли наши родители

Недостаточное внимание от родителей может позже отразиться на нашем психологическом состоянии. Основное чувство в котором – это эмоциональное одиночество. Но ответ может скрываться в том, что так же чувствовали когда-то и наши родители.

Мы могли чувствовать себя эмоционально покинутыми людьми, потому что наши родители были такими. Люди обычно не могут включиться эмоционально, когда у них нет на это эмоционального ресурса.

Если упомянуть предыдущие поколения, то физическое наказание там было нормой. Часто первая реакция родителей, которых наказывали – поднять руку, дернуть, крикнуть. Это называется рана привязанности во взрослых отношениях.

Мы будем так недовольны родителями, когда вырастем, как и наши родители были недовольны нами в детстве.

Когда родители говорили, что с нами что-то не так, мы потом всю жизнь ходим с этой мыслью и пытаемся понять не только себя, но и родителей. Но даже услышать слова поддержки, чтобы они исправили это, сказали, что все хорошо, выходит не всегда. Потому что, если родители не внимательны к себе, они не смогут дать тех признаний и уважения, которые мы хотели бы.

Все, что нам нужно – эмоции?

Эмоции это основа любых отношений, а начинают они зарождаться еще с первого контакта с родителями. То есть, если мама холодная или эмоционально недоступная, но ребенок все равно хочет внимания, эмоции, поэтому начинает провоцировать их, чтобы получить хотя бы какую-то реакцию от нее.

Это в свою очередь как манипуляция, но с двух сторон — родителей и детей. Они бывают разными, например, заболеть, чтобы получить родительскую заботу или показывать успехи в чем-то за что ты получаешь положительные эмоции и больше любви от них.

Если детей хвалят только за оценки, они могут начать сильнее грызть гранит науки. Дети, которые хотят получать только хорошие оценки, часто те дети, которых только за это и хвалили. Потому возникает мысль, что любовь нужно заслужить.

Такие дети в будущем хотят убежать от реальности в постоянной погоне за дипломами, признанием, но внутри, действительно ощущение, что они того не стоят. Не достойны того, чтобы их любили просто так.

Когда дети, лишенные родительской любви, вырастают и строят свои отношения, то пытаются найти что-то уже знакомое, потому что оно кажется безопасным.

То есть ты ищешь такие же отношения, где ты все время пытаешься заслужить любовь с этим новым человеком. Но, чтобы чувствовать себя свободно и открыться навстречу любви, нужно понять, что я ценное существо и человек.

Наши родители тоже были эмоционально одинокими?

В большинстве случаев, прошлые поколения держали все эмоции при себе, потому что было не то время. Из-за тяжелого прошлого: постоянные войны, притеснения советским режимом, катастрофы возникла коллективная травма. И родители хотели они того или нет, воспитывали нас под ее влиянием.

Наши родители — это поколение, на долю которых выпало очень много испытаний. То есть, если изменить угол взгляда, мы начинаем видеть своих родителей по-другому и отрываемся от нашей боли.

Когда мы видим людей, которые пытались нас вырастить, как могли, мы меньше видим себя жертвами и начинаем проявлять больше эмпатии.

Следует также обращать внимание и на благодарность и просто присвоить себе этот период жизни. Ведь если отрицать все, что связано с родителями и их отношением к тебе, это отрицать собственное детство.

Как изменить отношение

Самый простой метод – это пытаться понять. Провести терапию и выяснить, что именно было не так, и как этому помочь. Это необязательно должно происходить в кабинете психолога, можно прорабатывать и через самосознание, и спрашивать себя, это то, что я хочу на самом деле.

Осознание болит, потому что когда снимаем броню, под ней очень чувствительные и уязвимые эмоции.

Следовательно, стоит окружать себя друзьями, близкими, которые смогут поддержать в такие моменты. Или изменить фокус на досуг: спорт, йога, здоровая и вкусная еда.

И на будущее помнить, чтобы быть хорошими родителями тоже нужна поддержка. Прежде всего, это поддержка и хорошее отношение к себе.

Для разного поколения характерно свое поведение и взгляды на жизнь. Ранее Вікна разбирали, какие виды поколений и что повлияло на формирование их жизненных ценностей.