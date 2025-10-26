Кремация и стихийные кладбища: как украинцы прощаются со своими животными

Вопрос о том, как достойно попрощаться с домашним питомцем, остается для украинцев болезненным и юридически неурегулированным. На общегосударственном уровне нет закона, который бы определял порядок захоронения животных. Вместо этого действуют местные правила благоустройства и санитарной безопасности, утверждённые городскими советами.

Именно в этих документах обычно прописаны запреты на захоронение животных в парках, лесах, дворах, у водоемов, а также на выбрасывание их тел в мусорные контейнеры. Такие действия считаются нарушением санитарных норм и наказываются штрафом.

Единственный законный вариант — кремация

Законно избавиться от тела питомца можно только через утилизацию или кремацию. Этим занимаются коммунальные или частные компании, имеющие соответствующие лицензии.

По словам зоозащитницы Марины Сурковой, даже мертвое привитое животное может быть переносчиком опасных инфекций — бешенства, лептоспироза или туберкулеза. Поэтому сжигание считается самым безопасным и экологичным способом.

Что предусмотрено за незаконное захоронение

Самовольное захоронение домашнего животного в несанкционированном месте влечёт административную ответственность по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Украине существует несколько основных способов захоронения домашних животных.

Самым безопасным и экологичным считается кремация — метод, полностью исключающий риск заражения и вреда для окружающей среды.

Другой вариант — биотермическая яма, специально оборудованное место, где тела животных разлагаются естественным образом под воздействием микроорганизмов и химических веществ.

Несмотря на это, многие люди выбирают стихийные кладбища — несанкционированные места захоронения, которые остаются незаконными и могут представлять опасность для экологии и здоровья.

Кремация: цена и варианты

В Киеве стоимость кремации небольшого животного начинается от 600 гривен. В крупных городах услуги дороже, а в маленьких — часто отсутствуют вовсе.

Если крематория нет, тела животных можно передать предприятиям, имеющим биотермические ямы — специальные конструкции, где трупы разлагаются под действием биологических процессов и реагентов. Однако с 2009 года создание новых таких объектов запрещено из-за экологической угрозы.

В Украине есть только одно официальное кладбище домашних животных — в поселке Бабаи под Харьковом. Там расположен колумбарий с более чем полутора тысячами ниш для урн, комнатой прощания и возможностью заказать памятную плиту.

В Киеве, Львове и других городах работают только частные крематории или существуют стихийные захоронения — люди хоронят своих питомцев в парках, лесах и на обочинах дорог.

Местным властям стоит задуматься о создании специальных зон или крематориев с колумбариями. Это вопрос не только этики, но и экологической безопасности, — подчеркивает Марина Суркова.

Что делать, если питомец умер

Следует обратиться в ветеринарную клинику или ритуальную службу для животных. Если в вашем городе нет крематория, уточните в Госпродпотребслужбе, где находится ближайшая биотермическая яма.

Не стоит закапывать животное самостоятельно — это может привести к заражению почвы и воды.

Стоимость кремации

Цена кремации зависит от веса животного. Для питомцев до 25 килограммов стоимость начинается примерно от 600 гривен, до 50 килограммов — около 1 000 гривен, а свыше 50 килограммов — от 1 500 гривен.

Дополнительно оплачиваются:

Гроб — от 800 гривен;

урна для праха — от 550 гривен;

транспортировка — от 350 гривен;

памятник или плита — от 8 000 гривен.

Что делать, если вы нашли мертвое животное

Если вы заметили тело животного на улице, нельзя его оставлять или выбрасывать в мусор. В Киеве этим занимается Городская ветеринарная больница, сотрудники которой имеют специальный транспорт и разрешение на утилизацию.

Почему важно соблюдать правила

Неправильное захоронение не только нарушает закон, но и представляет угрозу для окружающей среды. Продукты разложения могут попадать в воду, распространяя инфекции. Лисы, собаки или грызуны способны раскопать могилу и разнести вирусы дальше.

Похоронить питомца — это не просто эмоциональный шаг, а проявление ответственности.

Достойное прощание должно быть безопасным для людей, животных и природы. И пока Украина только движется к цивилизованному регулированию этой темы, каждый уже сегодня может сделать правильный выбор.

