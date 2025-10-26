Кремація та стихійні кладовища: як українці прощаються з своїми тваринами

Питання про те, як гідно попрощатися з домашнім улюбленцем, залишається для українців болючим і юридично неврегульованим. На загальнодержавному рівні немає закону, який би визначав порядок поховання тварин. Натомість діють місцеві правила благоустрою та санітарної безпеки, затверджені міськими радами.

Саме в цих документах зазвичай прописані заборони на поховання тварин у парках, лісах, дворах, біля водойм, а також на викидання їх тіл у сміттєві контейнери. Такі дії вважаються порушенням санітарних норм і караються штрафом.

Про це пише Українська правда.

Єдиний законний варіант — кремація

Законно позбутися тіла улюбленця можна лише через утилізацію або кремацію. Цим займаються комунальні або приватні компанії, які мають відповідні ліцензії.

За словами зоозахисниці Марини Суркової, навіть мертва щеплена тварина може бути переносником небезпечних інфекцій — сказу, лептоспірозу чи туберкульозу. Тому спалення вважається найнадійнішим і найекологічнішим способом.

Що передбачено за незаконне поховання

Самовільне поховання домашньої тварини у несанкціонованому місці тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В Україні існує кілька основних способів поховання домашніх тварин. Найбезпечнішим і найекологічнішим вважається кремація — метод, який повністю виключає ризики зараження та шкоди навколишньому середовищу.

Інший варіант — біотермічна яма, спеціально обладнане місце, де тіла тварин розкладаються природним шляхом під впливом мікроорганізмів і хімічних речовин.

Попри це, багато людей обирають стихійні кладовища — несанкціоновані місця поховання, які залишаються незаконними й можуть становити небезпеку для екології та здоров’я.

Кремація: ціна і варіанти

У Києві вартість кремації невеликої тварини починається від 600 гривень. У великих містах послуги дорожчі, а в малих — часто відсутні.

Якщо крематорію немає, тіла тварин можна передати підприємствам, які мають біотермічні ями — спеціальні конструкції, де рештки розкладаються під дією біологічних процесів і реагентів.

Однак із 2009 року створення нових таких об’єктів заборонено через екологічну небезпеку.

В Україні є лише одне офіційне кладовище домашніх тварин — у селищі Бабаї під Харковом. Там розташований колумбарій із понад півтори тисячі ніш для урн, кімната прощання та можливість замовити пам’ятну плиту.

У Києві, Львові та інших містах працюють лише приватні крематорії або існують стихійні поховання — люди ховають своїх улюбленців у парках, лісах та на узбіччях доріг.

Органам місцевої влади варто задуматися над створенням спеціальних зон або крематоріїв із колумбаріями. Це питання не лише етики, а й екологічної безпеки, — наголошує Марина Суркова.

Що робити, якщо улюбленець помер

Слід звернутися до ветеринарної клініки або ритуальної служби для тварин. Якщо у вашому місті немає крематорію, уточніть у Держпродспоживслужбі, де знаходиться найближча біотермічна яма.

Не варто закопувати тварину самостійно — це може спричинити зараження ґрунту й води.

Вартість кремації

Ціна кремації залежить від ваги тварини. Для улюбленців до 25 кілограмів послуга коштує від 600 гривень, до 50 кілограмів — близько 1 000 гривень, а для тварин понад 50 кілограмів — від 1 500 гривень.

Додатково оплачуються:

труна — від 800 гривень;

урна для праху — від 550 гривень;

транспортування — від 350 гривень;

пам’ятник або плита — від 8 000 гривень.

Що робити, якщо ви знайшли мертву тварину

Якщо ви помітили тіло тварини на вулиці, не можна залишати його або викидати в смітник. У Києві такими випадками займається Київська міська лікарня ветеринарної медицини, працівники якої мають спеціальний транспорт і дозвіл на утилізацію.

Чому важливо дотримуватися правил

Неправильне поховання не лише порушує закон, а й становить загрозу для довкілля. Продукти розкладу можуть потрапляти у воду, поширюючи інфекції. Лисиці, собаки чи гризуни можуть розкопати могилу й рознести віруси далі.

Поховати улюбленця — це не просто емоційний крок, а прояв відповідальності.

Гідне прощання має бути безпечним для людей, тварин і природи. І поки Україна лише рухається до цивілізованого врегулювання цього питання, кожен уже сьогодні може зробити правильний вибір.

Головне фото: Юлія Хоменко.

