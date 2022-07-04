Денежная помощь 500+ для украинцев в Польше: как получить

Украинцы и украинки вместе с детьми после начала полномасштабной войны вынуждены были искать убежище в более безопасном месте.
Мировое сообщество активно помогало им обустроиться за границей, а каждая страна вводила свои программы социальной помощи.
На сайте Спільно нашим гражданам рассказали о том, как получить социальную выплату 500+ украинцам с детьми в Польше.
Эта помощь ориентирована на детей, а получить ее могут их родители или опекуны, которые вместе с ребенком пересекли польскую границу, начиная с 24 февраля.
Полное название этой помощи Семья 500+ (сокращенная версия — 500+). Эта денежная помощь назначается и выплачивается учреждением социального страхования ZUS. Соответственно, обращаться за ней нужно в заведения ZUS, а не в ужонды.
Помощь могут получить следующие категории украинцев с детьми:
Оформить выплату не трудно, нужно только прийти в учреждение ZUS, сказать о своем желании оформить такую помощь и предоставить перечень документов:
Выплаты пособия 500+ производятся ежемесячно в размере 500 злотых на одного ребенка. Сумма пособия может быть меньше, если:
Социальная выплата будет действовать до 31 мая 2023 года, если ты продолжаешь находиться на территории Польши.
Если ты планируешь вернуться в Украину, то перед возвращением нужно обязательно сообщить о своем намерении ZUS.
Если ты планируешь вернуться в Украину, то перед возвращением нужно обязательно сообщить о своем намерении ZUS.
Сделать это можно двумя способами:
Если ты уже в Украине и продолжаешь получать выплаты, но не собираешься возвращаться, то такая помощь считается недействительной и неправомерной.
Эти средства нужно вернуть с дополнительными процентами в виде пени на счет ZUS.
Если выплату осуществляли на реквизит польского банка, то верни средства по этому реквизиту:
82 1020 5604 0000 0102 8996 3017
Если же банк украинский или зарубежный, то реквизит для возврата должен выглядеть так:
PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017
В теме перевода необходимо указать имя и фамилию, номер дела о назначении помощи, примечание 500 и код SWIFT: BPKOPLPW.
А пока российские оккупанты продолжают умирать на украинской земле, новые украинцы продолжают рождаться за границей.
Мы рассказали, претендуют ли родившиеся за границей на украинское гражданство и как отдаленно зарегистрировать малыша.