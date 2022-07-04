Денежная помощь 500+ для украинцев в Польше: как получить

Украинцы и украинки вместе с детьми после начала полномасштабной войны вынуждены были искать убежище в более безопасном месте.

Мировое сообщество активно помогало им обустроиться за границей, а каждая страна вводила свои программы социальной помощи.

На сайте Спільно нашим гражданам рассказали о том, как получить социальную выплату 500+ украинцам с детьми в Польше.

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Эта помощь ориентирована на детей, а получить ее могут их родители или опекуны, которые вместе с ребенком пересекли польскую границу, начиная с 24 февраля.

Полное название этой помощи Семья 500+ (сокращенная версия — 500+). Эта денежная помощь назначается и выплачивается учреждением социального страхования ZUS. Соответственно, обращаться за ней нужно в заведения ZUS, а не в ужонды.

Кто может получить помощь 500+

Помощь могут получить следующие категории украинцев с детьми:

Граждане Украины с детьми, которые легально находятся на территории Польши. Отец, мать или временный опекун ребенка, пересекший границу после 23 февраля 2022 года. Опекун / временный опекун родившегося в Польше ребенка от матери-гражданки Украины, находящейся на территории Польши легально.

Как оформить помощь 500+

Оформить выплату не трудно, нужно только прийти в учреждение ZUS, сказать о своем желании оформить такую ​​помощь и предоставить перечень документов:

идентификационные номера PESEL родителя и ребенка;

адрес электронной почты родителя;

польский номер телефона родителя;

счет в польском банке.

Сколько времени можно будет получать пособие 500+?

Выплаты пособия 500+ производятся ежемесячно в размере 500 злотых на одного ребенка. Сумма пособия может быть меньше, если:

Ребенку уже исполнилось 18 лет. Ребенок родился в месяце, когда начисляется помощь.

Социальная выплата будет действовать до 31 мая 2023 года, если ты продолжаешь находиться на территории Польши.

Если ты планируешь вернуться в Украину, то перед возвращением нужно обязательно сообщить о своем намерении ZUS.

Сделать это можно двумя способами:

обратиться в отделение учреждения по месту регистрации и написать там заявление;

в формате онлайн. Для этого перейди по ссылке, войди в персональный кабинет и напиши письмо там.

Если ты уже в Украине и продолжаешь получать выплаты, но не собираешься возвращаться, то такая помощь считается недействительной и неправомерной.

Как вернуть средства ZUS, если я в Украине

Эти средства нужно вернуть с дополнительными процентами в виде пени на счет ZUS.

Если выплату осуществляли на реквизит польского банка, то верни средства по этому реквизиту:

82 1020 5604 0000 0102 8996 3017

Если же банк украинский или зарубежный, то реквизит для возврата должен выглядеть так:

PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017

В теме перевода необходимо указать имя и фамилию, номер дела о назначении помощи, примечание 500 и код SWIFT: BPKOPLPW.

А пока российские оккупанты продолжают умирать на украинской земле, новые украинцы продолжают рождаться за границей.

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