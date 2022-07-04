Грошова допомога 500+ для українців у Польщі: як отримати

Українці та українки разом з дітьми після початку повномасштабної війни мусили шукати прихисток у більш безпечному місці.
Світова спільнота активно допомагала їм облаштуватися за кордоном, а кожна країна вводила свої програми соціальної допомоги.
На сайті Спільно нашим громадянам розповіли про те, як отримати соціальну виплату 500+ для українців з дітьми у Польщі.
Ця допомога орієнтована на дітей, але отримати її можуть батьки або опікуни, які разом з дитиною перетнули польський кордон, починаючи з 24 лютого.
Повна назва цієї допомоги Сім’я 500+ (скорочена версія — 500+). Цю грошову допомогу призначає та виплачує заклад соціального страхування ZUS. Відповідно, звертатися по неї треба в заклади ZUS, а не в ужонди.
Допомогу можуть отримати такі категорії українців з дітьми:
Оформити виплату не важко. Потрібно лише прийти в установу ZUS, сказати про своє бажання оформити допомогу й надати перелік документів:
Виплати допомоги 500+ здійснюються щомісяця у розмірі 500 злотих на одну дитину. Сума допомоги може бути меншою, якщо:
Соціальна виплата діятиме до 31 травня 2023 року за умови, якщо ти продовжуєш перебувати на території Польщі.
Якщо ж ти плануєш повернутися в Україну, то перед поверненням треба обов’язково повідомити про свій намір ZUS.
Якщо ж ти плануєш повернутися в Україну, то перед поверненням треба обов’язково повідомити про свій намір ZUS.
Зробити це можна двома способами:
Якщо ж ти вже в Україні й продовжуєш отримувати виплати, але не збираєшся повертатися, то така допомога вважається недійсною і неправомірною.
Ці кошти ти маєш повернути з додатковими відсотками у вигляді пені на рахунок ZUS.
Якщо виплату здійснювали на реквізит польського банку, то поверни кошти за цим реквізитом:
82 1020 5604 0000 0102 8996 3017
Якщо ж банк український або закордонний, то реквізит для повернення має виглядати так:
PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017
У темі переказу необхідно вказати ім’я та прізвище, номер справи про призначення допомоги, примітку 500 та код SWIFT: BPKOPLPW.
А доки російські окупанти продовжують помирати на українській землі, нові українці продовжують народжуватися за кордоном.
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