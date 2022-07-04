Грошова допомога 500+ для українців у Польщі: як отримати

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 04 Липня 2022, 12:30
виплата 500+ в Польщі
Фото: Unsplash

Більше новин
Рецепт соусу до салату Цезар — вийде як у ресторані
Цезар вийде, як у ресторані! Приготуй соус до салату за рецептом Володимира Ярославського
ЗСУ відійшли від Лисичанська, що відомо про ситуацію в області
Головне завдання — зберегти життя: що відомо про відхід ЗСУ від Лисичанська та ситуацію в Слов’янську
Що подарувати братові на День народження
Рідному захиснику від нічних кошмарів: що подарувати братові на день народження
Як вибрати велосипед
Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт
Дивитись більше

Матеріали по темі

ЗСУ відійшли від Лисичанська, що відомо про ситуацію в області
Головне завдання — зберегти життя: що відомо про відхід ЗСУ від Лисичанська та ситуацію в Слов’янську
Як вибрати велосипед
Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт
Історії звільнених з полону азовців
Повернені з пекла: історії звільнених з полону захисників Азовсталі
Грошова допомога 500+ для українців у Польщі: як отримати
У боргах, як у шовках, проте продовжує робити добро. Історія волонтера, що власноруч ремонтує будинки й селить в них переселенців

Відео
0:10:06
ЗСУ відійшли від Лисичанська, що відомо про ситуацію в області

Головне завдання — зберегти життя: що відомо про відхід ЗСУ від Лисичанська та ситуацію в Слов’янську
0:02:30
Як вибрати велосипед
Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт
ЄС відмовляється від авто на бензині з 2035 року
Незалежність від палива РФ чи турбота про екологію? ЄС відмовляється від автівок на бензині та дизелі
0:04:26
10-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова грає заради ЗСУ
Збирає гроші для ЗСУ просто неба, її ніхто не може перемогти! Як десятирічна чемпіонка світу з шашок займається благодійністю
0:03:40
Профтехосвіта
Друга профтехосвіта в Україні буде безкоштовною? Як утримати молодь та відбудувати країну
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 липня
0:02:18
Як українці різних поколінь знайшли спільну мову та б'ють ворога
Різниця у віці — не перешкода: як українці різних поколінь знайшли спільну мову та б’ють ворога
0:01:00
Перехоплені розмови
Росіяни взяли свого командира в полон — солдат розповів дружині всю правду: перехоплення СБУ
0:03:36
Лікарі Дніпра
Десятки врятованих людей і сотні подяк: як лікарі витягують з того світу наших бійців
0:04:06
Дідоренка
Його евакуйовували чотири рази! Де зараз працює легендарний Луганський ВНЗ ім. Дідоренка
Більше відео
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Читати далі
Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь