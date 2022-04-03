Хочу выехать за границу с валютой: что нужно знать о перемещении и декларировании наличных денег

Елена Яковлева, редактор сайта 03 апреля 2022, 12:05
Правила вивезення валюти з України - чи потрібно декларувати гроші на кордоні
Фото: Unsplash

Больше новостей
Ситуація у Маріуполі 03.04.22
Воздушная тревога началась 1 марта и не заканчивается до сих пор. Капитан полка АЗОВ о ситуации в Мариуполе
Обстріли Дніпропетровської області
Массированная атака по Днепропетровской области. Рассказываем, что произошло за прошедшие сутки
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Российские орки сосредотачиваются на востоке Украины: Луганская область под постоянными обстрелами
Одеса - новини про те, що відбувається у місті зараз після вибухів 3 квітня — Владислав Назаров
В некоторых районах задымления, однако опасности нет: что происходит в Одессе после взрывов 3 апреля
Смотреть больше

Материалы по теме

Ситуація у Маріуполі 03.04.22
Воздушная тревога началась 1 марта и не заканчивается до сих пор. Капитан полка АЗОВ о ситуации в Мариуполе
Обстріли Дніпропетровської області
Массированная атака по Днепропетровской области. Рассказываем, что произошло за прошедшие сутки
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Российские орки сосредотачиваются на востоке Украины: Луганская область под постоянными обстрелами
Одеса - новини про те, що відбувається у місті зараз після вибухів 3 квітня — Владислав Назаров
В некоторых районах задымления, однако опасности нет: что происходит в Одессе после взрывов 3 апреля

Видео
0:03:01
Ситуація у Маріуполі 03.04.22

Воздушная тревога началась 1 марта и не заканчивается до сих пор. Капитан полка АЗОВ о ситуации в Мариуполе
0:02:49
Обстріли Дніпропетровської області
Массированная атака по Днепропетровской области. Рассказываем, что произошло за прошедшие сутки
0:03:24
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Российские орки сосредотачиваются на востоке Украины: Луганская область под постоянными обстрелами
0:02:35
Одеса - новини про те, що відбувається у місті зараз після вибухів 3 квітня — Владислав Назаров
В некоторых районах задымления, однако опасности нет: что происходит в Одессе после взрывов 3 апреля
0:04:38
Ситуація в Ірпені 03.04.2022
Разбор завалов, разминирование, восстановление инфраструктуры — чем занимается освобожденный Ирпень
0:02:12
Ситуація в Запорізькій області 03.04.2022
Украинцы укрепляют обороноспособность края и сопротивляются оккупантам — последние новости Запорожья
0:03:36
Хлопчик Леон надихає українців піснею
Он хотел петь песни, но пришла война. Как 3-летний мальчик Леон вдохновляет украинцев на победу
0:05:09
Ситуація в Бучі 03.04.2022
Обескровленная, но освобожденная! Как живет деоккупированная Буча сегодня
0:01:33
В Одесі пролунали вибухи 3 квітня - що відомо
Рашисты атаковали Одессу с воздуха: последние новости 3 апреля и потери врага
Які країни погодились стати гарантами безпеки України
Улучшенная версия НАТО. Какие страны готовы стать гарантами безопасности Украины
Больше видео
Як отримати статус безробітного та матеріальну допомогу в умовах війни
Читать дальше
Как получить статус безработного и материальную помощь в условиях войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь