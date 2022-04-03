Хочу выехать за границу с валютой: что нужно знать о перемещении и декларировании наличных денег

В начале полномасштабной войны украинцы массово бросились снимать гривны со своих счетов и переводить их в валюту. Теперь же те, кто планирует выехать за границу, сталкиваются с вопросом, сколько денег можно перевозить через границу и какие суммы нужно декларировать.

Вывоз валюты из Украины

13 марта Национальный банк вернул определенные ограничения по вывозу валюты из Украины. Речь идет о требованиях к перемещению валютных ценностей за пределы Украины на сумму, превышающую в эквиваленте десять тысяч евро.

Теперь на границе граждане должны предоставить один из подтверждающих документов банков:

справку о снятии наличных с собственных счетов;

валютно-обменную квитанцию;

справку о приобретении банковских металлов.

Декларация денег на границе

По-прежнему украинцы должны декларировать валюту, стоимость которой превышает в эквиваленте десять тысяч евро.

Что касается меньших сумм, достаточно просто устно сказать пограничникам, какое количество денег вы вывозите.

Вывоз гривны за границу

Украинцы, выехавшие за границу с большим количеством гривневых наличных, сейчас имеют серьезные проблемы с ее использованием.

Это обусловлено тем, что обменять гривну за границей по адекватному курсу практически невозможно, а положить гривну снова в украинский банк за пределами страны тоже нельзя.

В связи с этим Национальный банк Украины рекомендует украинцам не вывозить гривну наличными, а внести их на свои карточные счета в Украину.

Украинцы могут без проблем безналично рассчитываться за границей, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

В таком случае конвертация происходит по курсу, установленному украинским банком.

Если вы уже находитесь за пределами Украины, то читайте, как и где обменять гривну за границей.