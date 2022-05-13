Как защитить свои данные в сети? Инструкция для начинающих киберсамураев

Безопасность ваших персональных данных сейчас очень важна, потому что россияне только и делают, что создают ловушки, в которые легко попасть простым пользователям сети. И речь идет не только о забавных фотографиях и видео.
Самое банальное: на облачных хранилищах твоего телефона хранятся пароли от банковских карт, и это еще не все, чем могут воспользоваться россияне в собственных целях.
Но не волнуйся, если ты далеко от мира технологий: защитить твои данные и устройство могут простые шаги.
Нередкая история, когда люди используют одни и те же пароли для всех аккаунтов. Сломать такую систему очень просто.
Поэтому следует обезопасить себя, установив сложный восьмизначный пароль без использования персональных данных.
Можно использовать:
По возможности создай уникальные пароли ко всем электронным почтам, приложениям и т. п., чтобы у злоумышленников точно не было шанса использовать тебя в собственных целях.
Звучит сложно, но на самом деле это чудо-вещь, которая кроме того, что защитит твои персональные данные, всегда известит, что устройством пытаются воспользоваться посторонние.
Работает эта технология следующим образом: если ты пытаешься войти в аккаунт, просто ввести пароль недостаточно.
Даже если он введен правильно, на телефон, запасную электронную почту или специальное приложение должен прийти дополнительный код, чтобы подтвердить владельца.
С ними следует быть особенно осторожными. Даже если гиперссылку прислал друг или подруга. Не забывай, что взломать чей-то аккаунт в социальной сети и разослать нужную ссылку не так уж трудно.
Будь осторожен(-на) и лучше переспроси, что это за ссылка и зачем тебе ее сбросили. Ведь в ней может скрываться вирус или фишинговый ресурс.
Чаще всего такие ссылки приходят на электронный ящик.
Иначе есть вероятность, что вы попадете на фишинговый сайт, который по внешнему виду один в один может напоминать оригинал.
Единственный подвох состоит в том, что он создан с целью выманить твои персональные данные. Это может быть номер карты, если фишинговый сайт копирует магазин, или пароли — путем запроса авторизации через Google.
Итак, если переходишь на какой-то сайт по ссылке, то проверяй правильность URL-адреса, открыв этот сайт самостоятельно через поисковик.
Отличаться может только одна или несколько букв или цифр, так что стоит быть внимательным.
По возможности лучше вообще хранить такие данные на зашифрованных или внешних носителях, чтобы у злоумышленников точно не было шанса.
У каждого своя задача и миссия в этой войне. Но сначала необходимо позаботиться о защите своих данных. ВСУ, терроборона и СБУ позаботятся обо всем остальном.
Недавно СБУ предотвратила теракт в Запорожье, так что тебе точно не нужно волноваться. Зато можешь помочь другим, защитив себя.