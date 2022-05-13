Как защитить свои данные в сети? Инструкция для начинающих киберсамураев

Безопасность ваших персональных данных сейчас очень важна, потому что россияне только и делают, что создают ловушки, в которые легко попасть простым пользователям сети. И речь идет не только о забавных фотографиях и видео.

Самое банальное: на облачных хранилищах твоего телефона хранятся пароли от банковских карт, и это еще не все, чем могут воспользоваться россияне в собственных целях.

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Но не волнуйся, если ты далеко от мира технологий: защитить твои данные и устройство могут простые шаги.

Инструкция для новичков в кибервойне

Начать следует с основы: пароля

Нередкая история, когда люди используют одни и те же пароли для всех аккаунтов. Сломать такую ​​систему очень просто.

Поэтому следует обезопасить себя, установив сложный восьмизначный пароль без использования персональных данных.

Можно использовать:

случайные цифры; прописные и строчные латинские буквы; специальные символы.

По возможности создай уникальные пароли ко всем электронным почтам, приложениям и т. п., чтобы у злоумышленников точно не было шанса использовать тебя в собственных целях.

Двухфакторная аутентификация. Включи ее повсюду, где есть такая функция

Звучит сложно, но на самом деле это чудо-вещь, которая кроме того, что защитит твои персональные данные, всегда известит, что устройством пытаются воспользоваться посторонние.

Работает эта технология следующим образом: если ты пытаешься войти в аккаунт, просто ввести пароль недостаточно.

Даже если он введен правильно, на телефон, запасную электронную почту или специальное приложение должен прийти дополнительный код, чтобы подтвердить владельца.

Сомнительные гиперссылки могут быть троянским конем

С ними следует быть особенно осторожными. Даже если гиперссылку прислал друг или подруга. Не забывай, что взломать чей-то аккаунт в социальной сети и разослать нужную ссылку не так уж трудно.

Будь осторожен(-на) и лучше переспроси, что это за ссылка и зачем тебе ее сбросили. Ведь в ней может скрываться вирус или фишинговый ресурс.

Чаще всего такие ссылки приходят на электронный ящик.

Проверяй правильность URL-адреса

Иначе есть вероятность, что вы попадете на фишинговый сайт, который по внешнему виду один в один может напоминать оригинал.

Единственный подвох состоит в том, что он создан с целью выманить твои персональные данные. Это может быть номер карты, если фишинговый сайт копирует магазин, или пароли — путем запроса авторизации через Google.

Итак, если переходишь на какой-то сайт по ссылке, то проверяй правильность URL-адреса, открыв этот сайт самостоятельно через поисковик.

Отличаться может только одна или несколько букв или цифр, так что стоит быть внимательным.

На неизвестных сайтах не вводи никаких персональных данных и не сообщай свои данные посторонним.

и не сообщай свои данные посторонним. Создавай резервные копии важных данных или документов. Это поможет избежать потери важной информации.

По возможности лучше вообще хранить такие данные на зашифрованных или внешних носителях, чтобы у злоумышленников точно не было шанса.

Загружай приложения и программы только из проверенных источников , ведь можно легко подхватить вирус.

, ведь можно легко подхватить вирус. Вовремя обновляй операционную систему или настрой это автоматически.

У каждого своя задача и миссия в этой войне. Но сначала необходимо позаботиться о защите своих данных. ВСУ, терроборона и СБУ позаботятся обо всем остальном.

Недавно СБУ предотвратила теракт в Запорожье, так что тебе точно не нужно волноваться. Зато можешь помочь другим, защитив себя.