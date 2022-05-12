Спрятал взрывчатку в костыль! Как СБУ предотвратила теракт в Запорожье

СБУ предотвратила теракт в Запорожье и задержала его исполнителя.

Злоумышленником оказался житель Днепра, 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.

Взрывное устройство изготовил само и замаскировал его под костыль. Он встроил в ее полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения — начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами. Мужчина пытался “запутать следы” и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона.

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СБУ удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Украинская спецслужба задержала его в “подпольном” доме, а взрывчатка была обезврежена. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.

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