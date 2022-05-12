Украина

Спрятал взрывчатку в костыль! Как СБУ предотвратила теракт в Запорожье

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 мая 2022, 16:30

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СБУ запобігла теракту в Запоріжжі

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