Україна

Заховав вибухівку у милицю! Як СБУ запобігла теракту у Запоріжжі 12 травня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Травня 2022, 16:30

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