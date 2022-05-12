Заховав вибухівку у милицю! Як СБУ запобігла теракту у Запоріжжі 12 травня

СБУ запобігла теракту у Запоріжжі й затримала його виконавця.

Зловмисником виявився мешканець Дніпра, 1966 року народження. Він хотів посіяти хаос та паніку у Запоріжжі й для цього спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста.

Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження — начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами.Чоловік намагався “заплутати сліди” і за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону.

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СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри й спрацювати на випередження. Українська спецслужба затримала його у “підпільному” помешканні, а вибухівку було знешкоджено. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину.

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