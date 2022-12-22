Как нагреть воду без электричества: шесть быстрых способов

Если у тебя дома выключают свет на длительное время, а чашка чая или кофе — постоянный утренний ритуал, без которого ты не можешь, выход есть.

В 21 веке существует множество способов для того, чтобы разогреть еду, вскипятить воду и т.д. Для этого даже не нужно заказывать специальные приспособления в интернете.

Как нагреть воду без электричества в домашних условиях — читай в материале.

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Как нагреть воду без электроэнергии с помощью газового примуса

Специальную горелку для туристов называют газовым примусом. Его берут в походы, лес, горы и т.д. Для работы необходимо приобрести еще и газовый баллон.

Для того чтобы пользоваться им, следуй инструкции:

в первую очередь раскрути баллон;

поставь кастрюлю на плиту;

залей воду и выключи приспособление, как только закончишь процесс.

На примусе можно не только подогревать воду, но и готовить то, что захочешь. Только нужно помнить, что он довольно компактный, поэтому сварить десятилитровую кастрюлю борща не получится.

Как нагреть воду без электричества: бери настольную плиту

Настольная плита — незаменимая вещь во время военного положения. Существует газовая и электрическая плиты. Понятно, что во время постоянных перебоев с электроэнергией лучше покупать плиту, которая работает от газа.

Настольная помощница работает от газового баллона или магистрального трубопровода.

Она довольно немного весит — до 9 кг. Нагревается она быстро: что еще нужно для того, чтобы приготовить вкусный обед и сварить кофе?

Как нагреть воду без света с помощью спиртовки

Спиртовкой называют маленькую горелку для жидкого топлива. В ней есть резервуар для спирта (который накрывается крышкой) и фитиль.

Последний поджигают и таким образом получают огонь. Часто спиртовку делают своими руками, но если ты не знаешь, как ее сделать, то лучше приобрести в магазине.

С помощью спиртовки можно сделать кофе, чай или приготовить блюдо на одного. Например, быстро и удобно можно сварить лапшу быстрого приготовления или любимое блюдо многих туристов — бульон на пельменях.

Как нагреть воду без электричества свечами

Если три вышеупомянутых способа для тебя довольно затратные, можно купить обычные свечи.

Для того чтобы готовить на них каждый день, лучше взять целый блок.

Греть воду таким образом довольно долго — от часа до двух. Для того чтобы нагреть воду свечами, нужно следовать инструкции:

возьми два кирпича и поставь на них кастрюлю;

зажги пять – шесть свечей и поставь под нее;

налей воду и жди.

Важно при этом следить за огнем, чтобы не было пожара из-за свечей.

Как нагреть воду без электричества: костер в помощь

Если ты уже подумал(-а) над тем, чтобы разжигать дрова посреди квартиры — то не стоит. Костер необходимо разжигать на улице.

Для того, чтобы нагреть воду, возьми уголь или дрова, зажигалку и кастрюлю (из металла).

Разжигай огонь в том месте, где безопасно это делать. Для того чтобы сделать опору для кастрюли, тоже можно взять кирпичи.

Как нагреть воду без электроэнергии на гриле

Гриль — не только отличная вещь для приготовления мяса и овощей, но и выручалочка для тех, у кого нет света. На нем можно запросто приготовить все что угодно.

Для этого нужно взять гриль, сложить кучу углей в центр решетки и зажечь ее.

Когда все угли сгорят, поставь на решетку кастрюлю или чайник с водой. По возможности закрой крышку гриля и дождись, пока вода закипит.

Когда он начнет пузыриться, сними емкость с гриля при помощи прихватки для духовки или толстой перчатки.

Ранее мы рассказывали, что делать, если нет света. Как подготовиться к перебоям с электричеством.

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