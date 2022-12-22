Як нагріти воду без електрики: шість швидких способів

Якщо у тебе вдома вимикають світло на тривалий час, а чашка чаю чи кави — постійний ранковий ритуал, без якого ти не можеш, вихід є.

У 21 столітті існує безліч способів для того, щоб розігріти їжу, закип’ятити воду тощо. Для цього навіть не потрібно замовляти спеціальні пристрої в інтернеті.

Як нагріти воду без електрики в домашніх умовах — читай у матеріалі.

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Як нагріти воду без електроенергії за допомогою газового примусу

Спеціальний пальник для туристів називають газовим примусом. Його беруть у походи, ліс, гори тощо. Для його роботи потрібно придбати ще й газовий балон.

Для того, щоб користуватися ним, скористайся інструкцією:

розкрутити балон;

постав каструлю на плиту;

залий воду і вимкни пристосування, щойно закінчиш процес.

На примусі можна не лише підігрівати воду, а й готувати. Тільки треба пам’ятати, що він досить компактний, тож зварити десятилітрову каструлю борщу не вийде.

Як нагріти воду без електрики: бери настільну плиту

Настільна плита — незамінна річ у час воєнного стану. Плити бувають газові та електричні. Зрозуміло, що під час постійних перебоїв з електроенергією краще купувати плиту, яка працює від газу.

Настільна помічниця працює від газового балона чи магістрального трубопроводу.

Вона досить мало важить — до 9 кг. Нагрівається плита швидко: що ще потрібно для того, щоб приготувати смачний обід чи зварити каву?

Як нагріти воду без світла за допомогою спиртівки

Спиртівкою називають маленький пальник для рідкого палива. У ній є резервуар для спирту (який накривається кришкою) та гніт.

Останній підпалюють і в такий спосіб отримують вогонь. Часто спиртівку роблять своїми руками, але якщо ти не знаєш, як її зробити, то краще придбати в магазині.

За допомогою спиртівки можна зробити каву, чай або приготувати страву на одну людину. Наприклад, швидко та зручно зварити локшину швидкого приготування чи улюблену страву багатьох туристів — бульйон на пельменях.

Як нагріти воду без електрики свічками

Якщо три вищезгаданих методи для тебе досить витратні, можна придбати звичайні свічки.

Для того, щоб готувати на них щодня, краще взяти цілий блок.

Гріти воду в такий спосіб досить довго — від години до двох. Для того, щоб нагріти воду свічками, слід дотримуватися інструкцій:

візьми дві цеглини і поклади на них каструлю;

запали п’ять – шість свічок і постав під неї;

налий воду і чекай.

Важливо при цьому стежити за вогнем, щоб не було пожежі через свічки.

Як нагріти воду без електрики: багаття на допомогу

Якщо ти вже подумав(-ла) над тим, щоб розпалювати дрова посеред квартири, то не варто. Багаття необхідно розпалювати на вулиці.

Для того, щоб нагріти воду, візьми вугілля або дрова, запальничку та каструлю (з металу).

Розпалюй вогонь у тому місці, де безпечно це робити. Для того, щоб зробити опору для каструлі, у цьому випадку теж можна взяти цеглу.

Як нагріти воду без електроенергії на грилі

Гриль — не тільки відмінна річ для приготування м’яса та овочів, але й рятівник для тих, у кого немає світла. На ньому можна легко приготувати все, що завгодно.

Для цього потрібно взяти гриль, скласти купу вугілля в центр грат і запалити.

Коли все вугілля згорить, постав на ґрати каструлю чи чайник із водою. За можливості закрий кришку гриля і дочекайся, поки вода закипить.

Коли він почне кипіти, зніми ємність із гриля за допомогою ганчірки або товстої рукавички.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.

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