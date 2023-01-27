Как оформить опекунство над матерью в Украине и что для этого нужно: список документов

Многие пожилые люди не могут справиться с уходом за собой из-за состояния здоровья.
В таких случаях родные или знакомые, желающие помочь пенсионеру(-ке), устанавливают над ним или ней опеку, или попечительство. Следует отметить, что эти термины имеют совершенно разное значение.
Опекунство назначают тогда, когда человек полностью недееспособен. А попечительство — когда дееспособность пенсионера(-ки) ограничена. Как оформить попечительство над матерью в Украине — читай в материале.
После того как суд вынесет решение о том, что мать недееспособна, тебе нужно обратиться в органы опеки со следующими документами:
Важно, что после этого органы опеки могут прийти к тебе домой с проверкой. Они должны убедиться в том, что матери будут подходить условия жизни.
После того как тебя назначат опекуном, ты должен(-на) выполнять определенные обязанности. Кроме еды и одежды, должен(-на) распоряжаться средствами матери и заботиться об ее эмоциональном состоянии. Все это ты будешь делать бесплатно, однако можешь подать документы на то, чтобы выделили льготы.
Сначала ты должен(-на) подать заявление районной государственной администрации и приложить к ней следующие документы:
По закону, согласно статье 23 О мобилизационной подготовке и мобилизации, призыву не подлежат службе военнообязанные, у которых есть не только жена (или муж) с инвалидностью, но и мать.
Однако в соответствии со статьей 23, мать должна быть лицом с инвалидностью первой или второй группы (третья не подходит).
Однако в соответствии со статьей 23, мать должна быть лицом с инвалидностью первой или второй группы (третья не подходит).
Для того чтобы доказать факт наличия у матери инвалидности и твое освобождение от призыва, нужно подать в военкомат следующие документы:
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