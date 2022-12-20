Чтобы праздник удался: как проверить красную икру на натуральность

Праздничные столы трудно представить без икры на хлебцах или тарталетках. Настоящая лососевая икра не только вкусна, но и полезна: в зависимости от вида рыбы, она содержит жиры, углеводы, аминокислоты, витамины. Но как отличить качественную икру от подделки и как проверить ее на натуральность — рассказываем в материале.
Кстати, икру лучше покупать ту, которая продается в стеклянной таре, а не в жестянке. Во-первых, так ты можешь увидеть, как выглядит настоящая икра. Во-вторых, в жестянках происходит окисление металлов.
Кстати, икру лучше покупать ту, которая продается в стеклянной таре, а не в жестянке. Во-первых, так ты можешь увидеть, как выглядит настоящая икра. Во-вторых, в жестянках происходит окисление металлов.
И помни о маркировке: она всегда выбита на крышке изнутри. Если же наоборот — дату выжали извне крышки, то перед тобой может быть подделка.
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Сначала, обрати внимание на внешний вид икры в банке. Икринки не должны иметь несколько оттенков от розового до белого — вся икра должна быть однородного цвета. Качественная красная икра — рассыпчатая, правильной круглой формы и почти одинакового размера.
Кстати, о размере: не покупай икру, размеры которой, как рыбий глаз. Настоящая икра — небольшого размера.
Кстати, о размере: не покупай икру, размеры которой, как рыбий глаз. Настоящая икра — небольшого размера.
Качественная икра плотно заполняет всю емкость, не выделяет лишнюю воду или какую-либо другую жидкость.
Если снаружи икра вполне похожа на настоящую и ты ее уже приобрел(-а), то убедиться в ее качестве можно дома несколькими способами. Вот как ты можешь отличить качественную икру от подделки:
Настоящая красная икра побелеет, сморщится и закрасит немного воды вокруг себя белым. Так белок реагирует на горячую воду.
Настоящая красная икра побелеет, сморщится и закрасит немного воды вокруг себя белым. Так белок реагирует на горячую воду.
Мошенники же придумывают разные крючки и обманы, чтобы заловить покупателей и продать дешевый и некачественный продукт. Раньше мы рассказывали тебе, как не попасть на крючок недобросовестных продавцов и не купить поддельную икру.
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