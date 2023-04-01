Прежде чем наказывать, задай эти четыре вопроса: советы Карпачева для родителей

Родительство — это процесс, в котором новые знания по коммуникации получают как дети, так и сами взрослые.
Однако наиболее распространенные ошибки родители допускают во время процесса наказания ребенка за вину. Часто наказания демонстрируют ребенку, что он сделал что-то плохое, но не дают ответа на вопрос, почему этого делать нельзя.
Детский психолог Дмитрий Карпачев говорит: иногда вместо наказания с ребенком лучше поговорить.
— Ведь главное — это не наказать его, а научить, как правильно поступать, и иногда разговор может быть более эффективным для решения этой задачи.
По словам Дмитрия Карпачева, есть четыре ключевых вопроса, которые нужно задавать ребенку вместо того, чтобы просто кричать и наказывать.
Эти вопросы могут значительно снизить случаи плохого поведения, а также они существенно снижают напряжение в отношениях с ребенком, — говорит Дмитрий Карпачев.
Эти вопросы могут значительно снизить случаи плохого поведения, а также они существенно снижают напряжение в отношениях с ребенком, — говорит Дмитрий Карпачев.
Когда ребенок делает успехи или хорошо проявляется в каком-нибудь увлечении, его обязательно нужно хвалить. Но вот какими словами? Об этом мы писали в другом материале.
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