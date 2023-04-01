Родительство

Прежде чем наказывать, задай эти четыре вопроса: советы Карпачева для родителей

Виктория Мельник, редактор сайта 01 апреля 2023, 11:00
Как наказывать ребенка
Фото: Pexels

Больше новостей
Ламінування брів: усе, що потрібно знати про процедуру
Натуральные и ухоженные брови до двух месяцев — мастер рассказала все, что тебе нужно знать о ламинировании бровей
Найочікуваніші фільми 2023 року: список та дата прем’єр
Скорость, шпионаж и приключения: самые ожидаемые фильмы 2023 года
Як висвітлити волосся в домашніх умовах - поради та лайфхаки
Красота требует жертв? Нет! Как осветлить волосы в домашних условиях и ухаживать за ними после
великий пост самые строги дни
Великий пост 2023: самые строгие дни и как их соблюдать
Смотреть больше

Материалы по теме

шкодуєш про помилки
Прошлое не вернешь, но способ отпустить есть! Как прекратить сожалеть об ошибках
Вправи, які допоможуть подолати стрес – поради психологині
Расслабиться любыми методами — три упражнения, которые помогут преодолеть состояние острого стресса
Стосунки в парі
Инь и Ян: как гендерные стереотипы влияют на отношения в паре
емоційні гойдалки
Чувствуешь, что на эмоциональных качелях? Кто тебя качает и как это остановить

Видео
0:08:15
Керовані авіаційні бомби - як їх використовує Росія

Замена дефицитным Калибрам? Зачем россиянам управляемые авиационные бомбы и как Украине бороться с ними
0:03:18
Эвакуация детей из Мариуполя
Вывезли из-под Мариуполя 36 детей и взяли под опеку! История неравнодушных переселенцев
0:07:05
Карта бойових дій в Україні
Враг атакует Шахедами и разворачивает мобилизацию: карта боевых действий в Украине 1 апреля в режиме онлайн
0:04:36
Приют для животных
Козы, овцы и… крокодил! Сыроварня стала приютом для сотен эвакуированных животных
0:01:46
перехвачены разговоры
“Твой муж убивает людей”: о неудачах оккупантов и их методах войны — в новых перехваченных разговорах
0:03:31
Орехов сейчас
Как только захватчиков отгонят — город оживет! Как выживает почти уничтоженный Орехов
0:03:33
Лариса Борисенко
Медики не давали никаких шансов! Кинолог и ее овчарка подорвались на растяжке и чудом выжили
0:04:44
Як подружжя бізнесменів з Бучі допомагало людям в окупації
Раздавал продукты местным и партизанил — как грузин-бизнесмен пережил оккупацию Бучи
0:28:57
Українські артилеристи показують свою роботу під Бахмутом
Интенсивность боев очень высокая — артиллеристы под Бахмутом показали свою работу
0:11:43
Військовий про звільнення Ірпеня та Київської області
Мы понимали ответственность, которая лежит на нас — военный об освобождении Ирпеня от россиян
Больше видео
Комендантська година в Україні по регіонах
Читать дальше
Не забывай о времени. Когда комендантский час по регионам Украины
тариф на воду зросте
Читать дальше
Цены на коммунальные услуги возрастут? За что придется платить больше с 1 апреля

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь