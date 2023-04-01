Прежде чем наказывать, задай эти четыре вопроса: советы Карпачева для родителей

Родительство — это процесс, в котором новые знания по коммуникации получают как дети, так и сами взрослые.

Однако наиболее распространенные ошибки родители допускают во время процесса наказания ребенка за вину. Часто наказания демонстрируют ребенку, что он сделал что-то плохое, но не дают ответа на вопрос, почему этого делать нельзя.

Детский психолог Дмитрий Карпачев говорит: иногда вместо наказания с ребенком лучше поговорить.

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— Ведь главное — это не наказать его, а научить, как правильно поступать, и иногда разговор может быть более эффективным для решения этой задачи.

Как говорить с ребенком, чтобы выяснить причину плохого поведения

По словам Дмитрия Карпачева, есть четыре ключевых вопроса, которые нужно задавать ребенку вместо того, чтобы просто кричать и наказывать.

Почему ты это сделал(-а), зная, что поступаешь плохо? Суть вопроса — попытаться узнать истинные причины плохого поведения и прояснить, что сам ребенок думает об этом. Мог(-ла) ли ты поступить по-другому? Этот вопрос учит ребенка видеть другие варианты поведения в сложных и неоднозначных для него ситуациях. Если ребенок не может тебе ответить, предложи ему свои варианты. Как мне поступить в этой ситуации? Есть такое замечательное правило: ребенок больше всего нуждается в любви и поддержке именно тогда, когда меньше всего этого заслуживает. Вопрос направлен на формирование доверительных отношений, являющихся основой воспитания. Если ситуация повторится, как ты поступишь в следующий раз? Цель вопроса — построить правильную модель поведения. Представление ребенка о том, как в следующий раз поступить иначе, повышает его шансы на приемлемое поведение.

Эти вопросы могут значительно снизить случаи плохого поведения, а также они существенно снижают напряжение в отношениях с ребенком, — говорит Дмитрий Карпачев.

Когда ребенок делает успехи или хорошо проявляется в каком-нибудь увлечении, его обязательно нужно хвалить. Но вот какими словами? Об этом мы писали в другом материале.

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