Перш ніж карати, постав ці чотири запитання: поради Карпачова для батьків

Батьківство — це процес, в якому нові знання з комунікації здобувають як діти, так і самі дорослі.
Проте найпоширеніших помилок батьки припускаються під час процесу покарання дитини за провину. Часто покарання демонструють дитині, що вона зробила щось погане, але не дають відповідь на питання, чому цього робити не можна.
Дитячий психолог Дмитро Карпачов каже: іноді замість покарання з дитиною краще поговорити.
— Адже головне — це не покарати її, а навчити, як правильно чинити, й інколи розмова може бути ефективнішою для вирішення цього завдання.
За словами Дмитра Карпачова, є чотири ключових запитання, які треба ставити дитині замість того, щоб просто кричати та карати.
Ці запитання можуть значно зменшити випадки поганої поведінки, а також суттєво знижують напругу у стосунках із дитиною, — каже Дмитро Карпачов.
Ці запитання можуть значно зменшити випадки поганої поведінки, а також суттєво знижують напругу у стосунках із дитиною, — каже Дмитро Карпачов.
Коли ж дитина робить успіхи чи гарно вправляється у якомусь захоплені, її обов’язково потрібно хвалити. Але ось якими словами? Про це ми писали в іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!