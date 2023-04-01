Перш ніж карати, постав ці чотири запитання: поради Карпачова для батьків

Батьківство — це процес, в якому нові знання з комунікації здобувають як діти, так і самі дорослі.

Проте найпоширеніших помилок батьки припускаються під час процесу покарання дитини за провину. Часто покарання демонструють дитині, що вона зробила щось погане, але не дають відповідь на питання, чому цього робити не можна.

Дитячий психолог Дмитро Карпачов каже: іноді замість покарання з дитиною краще поговорити.

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— Адже головне — це не покарати її, а навчити, як правильно чинити, й інколи розмова може бути ефективнішою для вирішення цього завдання.

Як говорити з дитиною, щоб з’ясувати причину поганої поведінки

За словами Дмитра Карпачова, є чотири ключових запитання, які треба ставити дитині замість того, щоб просто кричати та карати.

Чому ти це зробив(-ла), знаючи, що чиниш погано? Суть запитання — спробувати дізнатися справжні причини поганої поведінки та прояснити, що сама дитина думає про це. Чи міг/могла ти вчинити по-іншому? Це запитання вчить дитину бачити інші варіанти поведінки у складних і неоднозначних для неї ситуаціях. Якщо дитина не може тобі відповісти, запропонуй їй свої варіанти. Як мені вчинити в цій ситуації? Є таке чудове правило: дитина найбільше потребує любові та підтримки саме тоді, коли найменше цього заслуговує. Питання спрямовано на формування довірливих відносин, що є основою виховання. Якщо ситуація повториться, як ти вчиниш наступного разу? Мета питання — побудувати правильну модель поведінки. Уявлення дитини у тому, як наступного разу вчинити інакше, підвищує її шанси на прийнятну поведінку.

Ці запитання можуть значно зменшити випадки поганої поведінки, а також суттєво знижують напругу у стосунках із дитиною, — каже Дмитро Карпачов.

Коли ж дитина робить успіхи чи гарно вправляється у якомусь захоплені, її обов’язково потрібно хвалити. Але ось якими словами? Про це ми писали в іншому матеріалі.

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