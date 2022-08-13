Ничто не разрушит ваш мир, в котором вы вместе счастливы: как сохранить отношения во время войны

В нашей жизни сейчас слишком много испытаний: война, COVID-19, воздушные тревоги, неопределенность и события, угрожающие жизни. Всё это вызывает у нас стресс, страх, тревогу, переживания.

С началом полномасштабной войны личные отношения тоже подвержены испытаниям. На самом деле построить хорошие отношения — тяжелый труд обоих и в мирное время, когда люди меньше находятся под стрессом, а тем более под влиянием страха. В условиях войны — это вообще задача со звездочкой.

Психолог горячей линии психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука, PhD в области психологии и консультант по положительной психотерапии Екатерина Балахтар рассказала, что необходимо делать, чтобы сохранить отношения во время войны.

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Мечтать и планировать во время войны

Мечтать, планировать свое время и общий отдых во время войны? Разве можно так? Надо! Планируя вместе, мы уже проводим рядом определенный период.

А общий отдых — это о восстановлении ресурса, который нужен в мирное время и еще больше жизненно необходим сегодня.

Делиться своими эмоциями

Эмоциональный обмен тоже очень важен в военное положение. Сейчас преобладают негативные эмоции. Для психологического баланса должны находиться и положительные.

Поэтому следует делиться своими эмоциями с партнером, таким образом давая и себе, и близкому человеку возможность прожить собственные чувства.

Искать компромиссы в конфликтных ситуациях

Конфликты — тоже эмоциональный объект, однако умение разрешать их через диалог имеет положительную динамику. Но ни в коем случае не стоит контролировать свою жизнь во избежание конфликтов, поскольку это будет истощать.

Однако не нужно провоцировать или подливать масла в ссоры, если есть возможность смягчить ситуацию. Учиться договариваться, разговаривать с партнером обо всем, что беспокоит и доходить до компромисса — залог стабильных конструктивных отношений.

Конфликты в период войны становятся еще более травматичными. Лучшая тактика — не обострять, а сглаживать.

Обсудить собственные границы

Обсуждайте вместе ваши границы, такие невидимые заборчики, отделяющие вас, ваши привычки, стремления, мысли и поступки от внешнего мира. Они помогают различить, где вы, а где не вы.

Определи, что входит в твою зону контроля и ответственности, а что касается внешнего мира и от чего ты держишь дистанцию, поскольку никак на это повлиять не в состоянии.

Личные границы нам нужны, чтобы оберегать нашу личность и то, что для нас ценно. Чувство собственных границ важно обоим партнерам. Их нарушение влечет неуважение, превосходство и просто дискомфорт.

Всегда можно сказать: “Ты пересекаешь мои границы”. Это выведет вас на диалог, призванный найти гармоничные и комфортные решения для обоих.

Быть добрее друг к другу

Быть добрее — это не значит пренебрегать собой во благо партнеру. Быть добрее к себе и партнеру — поддерживать друг друга, посвящать время друг другу. В то же время помнить, что это нормально, когда хочется порой побыть наедине.

Не забывать и чаще говорить теплые слова: “Я люблю тебя”, “Я горжусь тобой”, “Ты важен для меня”, “Спасибо, что рядом” и т.д.

Просить помощи

Родные и близкие — это люди, у которых можно просить о помощи. Просить и принимать помощь сегодня не стыдно, а наоборот — самое высокое проявление доверия.

Обниматься

Если партнер рядом — обнимайтесь. Делайте это при любом удобном случае, ведь объятия дают эмоции, которых сейчас очень не хватает. Они улучшают настроение, повышают взаимопонимание, дают физический комфорт, защиту и просто помогают бороться со стрессом.

Если вы с любимым человеком на расстоянии — поддерживайте близкий контакт, разговаривайте как можно чаще, наслаждайтесь друг другом и не позволяйте никому и ничему разрушить ваш мир, где вы счастливы. Вопреки всему.

Горячая линия психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука

Благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны.

Сегодня важно не оставаться наедине со своими эмоциями и страхами. Физическая безопасность — наша базовая потребность. Но психологическая стабильность играет не меньшую роль.

Горячая линия по номеру 0 800 4000 23 работает:

бесплатно и круглосуточно;

по всей территории Украины;

со всех мобильных операторов;

для звонков из-за границы +38 050 493 03 07.

Обращаться можно с любой проблемой, в частности:

если у тебя тревожность; ты чувствуешь хроническую усталость; у тебя есть проблемы со сном; ты чувствуешь, что больше не справляешься; случаются панические атаки; трудно адаптироваться к новым условиям; сложно пережить потери в твоей жизни.

Команда из 20 кризисных психологов гарантирует:

конфиденциальность;

анонимность;

профессионализм;

тактичность.

Рассказать о бесплатной психологической поддержке благотворительного фонда Запорука родным и близким, всем нуждающимся — уже помощь ближнему.

Однако иногда стоит понять, что пора отпустить дорогого для тебя человека. Читай советы психолога, как правильно заканчивать отношения.

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