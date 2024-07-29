Проверь, есть ли все необходимое! Какие документы нужны для поступления в университет в Украине

Богдана Макалюк, журналист сайта 29 июля 2024, 12:00
Какие документы нужны для поступления в ВУЗ
Фото: Pexels

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