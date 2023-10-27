Когда бой Усик — Фьюри: все, что тебе нужно знать о поединке

В мире все чаще вспыхивают новые сражения. Однако люди продолжают не только творить историю на поле боя, но и на других сферах. Поэтому не менее актуальным остается запрос, когда бой Усик — Фьюри.

Бой Усик — Фьюри

Бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри — действительно выдающееся событие для мира спорта, поскольку это первый поединок в истории, когда на кону будут все четыре пояса в супертяжелом весе: WBO, WBA, IBF и WBC.

Уже официально согласован контракт на бой Усик — Фьюри. Однако точная дата пока это не была объявлена.

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Предполагается, что сначала Фьюри проведет бой против Фрэнсиса Нганну 28 октября в Рияде в Саудовской Аравии, а уже потом будет объявлено официально, когда бой Усик — Фьюри.

Предварительно сообщалось, что бой должен состояться в декабре 2023 года или в январе 2024 года. Однако промоутер британца Спенсер Браун в комментарии для Boxing King Media отметил, что надеется провести бой Усик — Фьюри уже к концу года

Мы полностью ориентируемся на 23 декабря. Мы готовимся к поединку целого поколения: такого не было 20 лет и, пожалуй, не произойдет в следующие 20 лет, если вообще когда-нибудь произойдет, — сказал Спенсер Браун.

В то же время промоутер Энтони Джошуа, бывшего противника Усика, Эдди Хирн в интервью Boxing Social считает, что такая спешка вызвана желанием Фьюри надавить на Усика и провести бой до того, как украинский боксер сможет соответственно подготовиться.

После боя с Дюбуа в Усика есть несколько гематом и синяков. Сколько до 23 декабря? Восемь недель. Усик уже сказал, что хотел бы готовиться 14.

Но кроме бокса Александр Усик не забывает и поддерживать украинцев, пострадавших от войны. Читай, как тяжело раненого подростка из Харькова поддержал Александр Усик.

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