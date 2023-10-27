Коли бій Усик — Ф’юрі: усе, що тобі треба знати про поєдинок

У світі все частіше спалахують нові битви. Однак люди продовжують не лише творити історію на полі бою, але й на інших поприщах. А тому не менш актуальним лишається запит, коли бій Усик — Ф’юрі.

Бій Усик — Ф’юрі

Бій українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф’юрі — дійсно визначна подія для світу спорту, оскільки це перший поєдинок в історії, коли на кону будуть всі чотири пояси у суперважкій вазі: WBO, WBA, IBF та WBC.

Наразі вже офіційно погоджено контракт на бій Усик — Ф’юрі. Однак точну дату ще не було оголошено.

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Передбачається, що спершу Ф’юрі проведе бій проти Френсіса Нганну 28 жовтня у Ріяді, в Саудівській Аравії, а вже потім буде оголошено офіційно, коли бій Усик — Ф’юрі.

Попередньо повідомлялось, що бій має відбутись у грудні 2023 року або у січні 2024 року. Однак промоутер британця Спенсер Браун у коментарі для Boxing King Media зазначив, що сподівається провести бій Усик — Ф’юрі вже до кінця року.

Ми повністю орієнтуємося на 23 грудня. Ми готуємося до поєдинку цілого покоління: такого не було 20 років і, мабуть, не станеться у наступні 20 років, якщо взагалі колись відбудеться, — сказав Спенсер Браун.

Водночас промоутер Ентоні Джошуа, що був колишнім супротивником Усика, Едді Хірн в інтерв’ю Boxing Social вважає, що такий поспіх спричинений бажанням Ф’юрі натиснути на Усика й провести бій до того, як український боксер зможе відповідно підготуватись.

Після бою з Дюбуа в Усика є кілька гематом та синців. Скільки до 23 грудня? Вісім тижнів. Усик уже сказав, що хотів би готуватися 14.

Та, окрім боксу, Олександр Усик не забуває й підтримувати українців, які постраждали від війни. Читай, як тяжко пораненого підлітка з Харкова підтримав Олександр Усик.

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