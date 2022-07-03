Навіть в реанімації мріє стати відомим боксером! Тяжко пораненого підлітка з Харкова підтримав Олександр Усик

Уламок від касетних набоїв Смерчу застряг у 12-річного Гліба в серці, але він не полишає мрії стати відомим боксером. Дитина дістала тяжке поранення під час масованого обстрілу Харкова 27 червня. Він, як й інші діти, яких було поранено того дня, досі перебуває у важкому стані.

Він забіг до квартири, вже був весь у крові. Кричав: “Допоможіть! Врятуйте! Я помираю!” — згадує мама Гліба Ірина Бондаренко.

До повномасштабного вторгнення Гліб займався боксом та боротьбою. Нині його місто перебуває в тимчасовій окупації. Підліток має тяжкі поранення та хвилюється через те, що лікарі забороняють йому активно рухатися.

Уламок від касетних боєприпасів прошив Глібові руку, пробив легені та зупинився в серці. 29 поранених, з яких п’ятеро – діти, виявили під час обстрілу Харкова касетними боєприпасами 27 червня. Четверо хлопчиків досі в реанімації, один з них — у медикаментозному сні.

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Напередодні, просто в реанімації, Гліб поспілкувався з дуже важливою для нього людиною. Про історію 12 річного підлітка дізнався український боксер, чемпіон світу Олександр Усик і вирішив підтримати поранену дитину.

— Хочу побажати тобі найскорішого одужання, здоров’я! Друже, ти сильний, ми всі сильні! З допомогою Бога та ЗСУ у нас все буде! Сил тобі друже! — сказав боксер.

Гліб був приємно вражений такою підтримкою. На Гліба та інших хлопчиків з реанімації чекає дорога на Захід. Спершу їх мають евакуювати до Львова, а потім — на лікування за кордон.

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