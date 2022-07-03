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Навіть в реанімації мріє стати відомим боксером! Тяжко пораненого підлітка з Харкова підтримав Олександр Усик

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 03 Липня 2022, 16:00

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