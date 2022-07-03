Даже в реанимации мечтает стать известным боксером! Тяжело раненого подростка из Харькова поддержал Александр Усик

Осколок от кассетных снарядов Смерча застрял у 12-летнего Глеба в сердце, но он не отказался от мечты стать известным боксером. Ребенок получил тяжелое ранение во время массированного обстрела Харькова 27 июня. Он, как и другие дети, получившие ранение в тот день, до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Он забежал в квартиру, уже был весь в крови. Кричал: “Помогите! Спасите! Я умираю!” — вспоминает мама Глеба Ирина Бондаренко.

До полномасштабного вторжения Глеб занимался боксом и борьбой. Сейчас его родной город находится под временной оккупацией. Подросток получил тяжелые ранения. Но переживает из-за того, что врачи запрещают ему активно двигаться.

Осколок от кассетных боеприпасов прошил Глебу руку, пробил легкие и остановился в сердце. 29 раненых, из которых пять — дети, обнаружили во время обстрела Харькова кассетными боеприпасами 27 июня. Четыре мальчика до сих пор в реанимации, один из них — в медикаментозном сне.

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Накануне, прямо в реанимации, Глеб пообщался с очень важным для него человеком. Об истории 12-летнего подростка узнал украинский боксер, чемпион мира Александр Усик и решил поддержать раненого ребенка.

— Хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления, здоровья! Друг, ты сильный, мы все сильные! С Божьей помощью и при помощи ВСУ у нас все будет! Сил тебе, друг! — сказал боксер.

Глеб был приятно удивлен такой поддержкой. Глеба и других мальчиков из реанимации теперь ждет дорога на Запад. Сначала их должны эвакуировать во Львов, а затем — на лечение за границу.

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