Снежки и рождественское чудо: когда начнутся зимние каникулы 2022-2023

В скором времени украинские ученики будут отдыхать на осенних каникулах.

Но многие дети обожают зимний отдых от школы.

Именно он дарит новогоднее настроение, сладости и фигуры из снега.

У многих родителей и детей возникают вопросы – когда начинаются зимние каникулы в этом году и сколько они продлятся?

Читайте информацию о зимних каникулах на 2022-2023 учебный год в нашем материале.

Зимние каникулы 2022: как принимаются решения о сроках отдыха школьников

Несмотря на военное положение, в Украине начался учебный год.

И хотя в подавляющем большинстве школьники будут учиться онлайн, обязательным компонентом учебного процесса есть осенние, зимние, весенние и летние каникулы.

В этом учебном году обучение у детей продлится с 1 сентября по 30 июня.

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что даты каникул могут смещаться, но важно, чтобы их продолжительность не превышала 30 дней.

Летом дети должны отдыхать не менее двух месяцев. Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает руководство каждой школы в отдельности.

Когда начнутся зимние каникулы в украинских школах

Известно, что график учебных заведений может делиться на четверть, полугодие, семестр.

При этом, продолжительность учебной недели, дня, занятий, отдыха между ними, другие формы организации образовательного процесса устанавливаются школой в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

Семестровая система содержит четыре четверти, которые объединены в два семестра. Она предусматривает четыре каникулярных периода: зимние, осенние, весенние и летние.

Зимние каникулы в этом учебном году продлятся с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Зимние каникулы 2022: когда начнутся и сколько продлятся в заведениях с трехместровой системой обучения

В школах и других учебных заведениях с трехтреместровой системой обучения ученики отдыхают на двух зимних каникулах. Первые начинаются 25 декабря 2022 года, и заканчиваются 8 января 2023 года.

Вторые зимние каникулы начинаются 10 февраля, и заканчиваются 19 февраля 2023 года.

И если в родителей в этом году через военное положение не будет выходных дней на государственные праздники, то школьники смогут отдохнуть еще в эти дни: 14 октября, с 6 по 8 марта, с 1 по 4 мая и с 8 по 10.

Сейчас известно, что изменения сроков обучения, каникул и выходных дней будут зависеть от военной и эпидемиологической ситуации в Украине и мире.

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