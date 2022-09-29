Сніжки та різдвяне диво: коли розпочнуться зимові канікули 2022–2023

Незабаром українські учні відпочиватимуть на осінніх канікулах. Втім, багато дітей найбільше люблять зимовий відпочинок від школи. Саме він дарує новорічний настрій, солодощі та фігури зі снігу.

У багатьох батьків та дітей виникають питання — коли починаються зимові канікули цього року та скільки вони триватимуть?

Читай інформацію про зимові канікули на 2022-2023 навчальний рік у нашому матеріалі.

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Зимові канікули 2022: як ухвалюють рішення про терміни відпочинку школярів

Попри воєнний стан, в Україні розпочався навчальний рік. І хоча здебільшого школярі навчаються онлайн, обов’язковим компонентом навчального процесу є осінні, зимові, весняні та літні канікули.

Цього навчального року навчання у дітей триватиме з 1 вересня до 30 червня.

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що дати канікул можуть зміщуватися, але важливо, щоб їхня тривалість не перевищувала 30 днів.

Влітку діти мають відпочивати не менш як два місяці. Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює керівництво кожної школи окремо.

Коли розпочнуться зимові канікули в українських школах

Відомо, що графік навчальних закладів може поділятись на чверті, півріччя, семестри.

При цьому тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються школою в межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Семестрова система містить чотири чверті, які об’єднані у два семестри. Вона передбачає чотири канікулярні періоди: зимові, осінні, весняні та літні.

Зимові канікули цього навчального року триватимуть з 26 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року.

Зимові канікули 2022: коли розпочнуться і скільки триватимуть у закладах із триместровою системою навчання

У школах та інших навчальних закладах із триместровою системою навчання учні відпочивають на двох зимових канікулах.

Перші починаються 25 грудня 2022 року і закінчуються 8 січня 2023 року.

Другі зимові канікули починаються 10 лютого і закінчуються 19 лютого 2023 року.

І якщо цьогоріч у батьків через воєнний стан не буде вихідних на державні свята, то школярі зможуть відпочити ще й 14 жовтня, з 6 по 8 березня, з 1 по 4 травня і з 8 по 10 травня.

Наразі відомо, що зміни термінів навчання, канікул та вихідних днів залежатимуть від військової та епідеміологічної ситуації в Україні та світі.

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