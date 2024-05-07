Когда придет приглашение на НМТ: даты, детали, меры безопасности тестирования

Если в этом году ты планируешь поступать в вуз, тебе придется пройти обязательное для всех абитуриентов НМТ — Национальный мультипредметный тест. Он уже не за горами, и ты наверняка волнуешься: когда придет приглашение на НМТ? Как его получить и когда ждать — читай в нашем материале.

Сколько людей будут сдавать НМТ

По данным Украинского центра оценивания качества образования в основную сессию на экзамен придут более 287 тысяч участников. Экзамен, как и в прошлом году, пройдет в виде компьютерного онлайн-тестирования. К сожалению, дома со своего планшета, ноутбука или компьютера пройти его нельзя.

Для сдачи тестов тебе придется прийти в специально оборудованные пункты тестирования (ТЭЦ). Они будут работать в Украине и за границей. Чтобы узнать, куда тебе идти, ты должен получить приглашение на НМТ.

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Когда должно прийти приглашение на НМТ 2024

Если ты зарегистрировался (-лась) на прохождение Национального мультипредметного теста в 2024 году, то жди своего приглашения с 8 мая. Твое тестирование пройдет в период с 14 мая по 25 июня.

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время своего вебинара. По ее словам, каждый, кто зарегистрировался в персональном кабинете на сайте Украинского центра, получит всю исчерпывающую информацию оттуда.

Приглашение ты увидишь в личном персональном кабинете участника национального тестирования.

Там будет указана точная дата прохождения тестирования, а также адрес экзаменационного центра, куда тебе нужно явиться для составления национального мультитеста.

В Украинском центре оценивания качества образования настоятельно рекомендуют не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого зависит безопасность всех его участников.

Как быть, если не успел зарегистрироваться на НМТ до 11 апреля

Если ты не успе (-ла) зарегистрироваться на НМТ до 11 апреля — не беда. Ты еще можешь это сделать.

Дополнительная регистрация на НМТ продлится с 10 по 15 мая 2024 года.

Принять участие в тестировании могут те поступающие, которые регистрировались в основной период, но получили отказ от регионального центра оценки качества образования.

Если ты будешь тестироваться в дополнительной сессии, получишь письмо с приглашениями на НМТ до 8 июля. Экзамен для тебя будет проходить в период с 11 по 19 июля.

Если тебе интересно узнать, что еще известно по экзамену, что можно, а что нельзя брать с собой на тестирование — читай об этом в нашем другом материале.

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