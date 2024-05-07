Коли прийде запрошення на НМТ: дати, деталі, заходи безпеки тестування

Якщо цього року ти плануєш вступати до вишу, тобі доведеться пройти обов’язкове для всіх абітурієнтів НМТ — Національний мультипредметний тест. Він вже не за горами, і ти хвилюєшся: коли прийде запрошення на НМТ? Як його отримати й коли чекати — читай у нашому матеріалі.

Скільки людей складатимуть НМТ

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, в основну сесію на екзамен прийдуть понад 287 тисяч учасників. Екзамен, як і торік, проходитиме у вигляді комп’ютерного онлайн-тестування. На жаль, вдома, зі свого планшета, ноутбука або комп’ютера його скласти не можна.

Для здавання тестів тобі доведеться прийти до спеціально обладнаних пунктів тестування (ТЕЦ). Вони працюватимуть в Україні та за кордоном. Аби дізнатися, куди саме тобі йти, ти маєш отримати запрошення на НМТ.

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Коли має прийти запрошення на НМТ 2024

Якщо ти зареєструвався (-лася) на проходження Національного мультипредметного тесту у 2024 році, то чекай на своє запрошення з 8 травня. Твоє тестування проходитиме в період з 14 травня по 25 червня.

Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час свого вебінару. За її словами, кожен, хто зареєструвався в персональному кабінеті на сайті Українського центру, отримає усю вичерпну інформацію звідти.

Запрошення ти побачиш у власному персональному кабінеті учасника національного тестування.

Там буде вказана точна дата проходження тестування, а також адреса екзаменаційного центру, куди тобі потрібно з’явитися для складання національного мультитесту.

В Українському центрі оцінювання якості освіти наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього залежить безпека всіх його учасників.

Як бути, якщо не встиг зареєструватися на НМТ до 11 квітня

Якщо ти не встиг (-ла) зареєструватися на НМТ до 11 квітня — не біда. Ти ще встигнеш це зробити.

Додаткова реєстрація на НМТ триватиме з 10 по 15 травня 2024 року.

Взяти участь у тестуванні можуть ті вступники, які реєструвалися в основний період, але отримали відмову від регіонального центру оцінювання якості освіти.

Якщо ти тестуватимешся у додатковій сесії, отримаєш лист із запрошеннями на НМТ до 8 липня. Іспит для тебе відбуватиметься в період з 11 по 19 липня.

Якщо тобі цікаво дізнатися, що іще відомо про іспит, що можна, а що не можна брати з собою на тестування — читай про це в нашому іншому матеріалі.

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