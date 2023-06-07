Жодних зайвих речей: пам’ятка, що можна брати з собою на НМТ 2023

Тестування після закінчення школи — важливий та стресовий період для всіх українських випускників. Через повномасштабне вторгнення звичний формат ЗНО змінили на Національний мультитест, аби в наявних умовах спростити процес іспитів.
Однак всім, хто складає НМТ 2023, варто знати, які речі треба брати із собою на іспит, а які — залишити вдома, щоб не вплинути на свої результати тестування.
Що потрібно брати з собою на НМТ — розповідаємо далі.
Не пізніше як за десять днів до проведення основної сесії складання НМТ, в персональних кабінетах УЦОЯО випускники можуть знайти запрошення на НМТ у вкладці Місце проведення.
Зареєстрований учасник НМТ має завантажити запрошення та роздрукувати його. У запрошенні буде вказано місце, дату та час проведення тестування.
Допуск до тимчасового екзаменаційного центру починається за 30 хвилин та закінчується за десять хвилин до старту тестування. При вході до ТЕЦ потрібно показати такі документи:
З собою потрібно брати саме оригінали документів, які засвідчують особу. З копіями документів до тестування не допустять.
З собою потрібно брати саме оригінали документів, які засвідчують особу. З копіями документів до тестування не допустять.
Чернетки учасникам НМТ видадуть уже в класі, де проходитиме тестування.
Не хвилюйся, якщо не пам’ятаєш усіх формул з фізики чи хімії! Раніше в УЦОЯО пояснили, які додаткові матеріали будуть дозволені для користування під час проведення НМТ 2023.
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