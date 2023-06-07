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Жодних зайвих речей: пам’ятка, що можна брати з собою на НМТ 2023

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Червня 2023, 13:00
Що треба мати з собою на нмт
Фото: Pexels

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