Жодних зайвих речей: пам’ятка, що можна брати з собою на НМТ 2023

Тестування після закінчення школи — важливий та стресовий період для всіх українських випускників. Через повномасштабне вторгнення звичний формат ЗНО змінили на Національний мультитест, аби в наявних умовах спростити процес іспитів.

Однак всім, хто складає НМТ 2023, варто знати, які речі треба брати із собою на іспит, а які — залишити вдома, щоб не вплинути на свої результати тестування.

Що потрібно брати з собою на НМТ — розповідаємо далі.

Що треба мати з собою на НМТ

сертифікат;

паспорт або інший документ, що засвідчує особу (закордонний паспорт, цифровий документ в Дія);

запрошення-перепустку;

пляшку з питною водою без етикетки;

дві ручки.

Де взяти запрошення-перепустку на НМТ

Не пізніше як за десять днів до проведення основної сесії складання НМТ, в персональних кабінетах УЦОЯО випускники можуть знайти запрошення на НМТ у вкладці Місце проведення.

Зареєстрований учасник НМТ має завантажити запрошення та роздрукувати його. У запрошенні буде вказано місце, дату та час проведення тестування.

Читати на тему Ти ще можеш встигнути! Коли додаткова реєстрація на НМТ та як це зробити Розповідаємо про терміни додаткової реєстрації на НМТ у 2023 році.

Що потрібно пред’явити у пункті тестування

Допуск до тимчасового екзаменаційного центру починається за 30 хвилин та закінчується за десять хвилин до старту тестування. При вході до ТЕЦ потрібно показати такі документи:

документ, що посвідчує особу,

запрошення-перепустку.

З собою потрібно брати саме оригінали документів, які засвідчують особу. З копіями документів до тестування не допустять.

Що не можна брати з собою на НМТ

будь-які ґаджети (телефон, планшет, навушники);

підручники;

фотоапарат;

калькулятор;

чисті аркуші та зошити для чернетки.

Чернетки учасникам НМТ видадуть уже в класі, де проходитиме тестування.

Не хвилюйся, якщо не пам’ятаєш усіх формул з фізики чи хімії! Раніше в УЦОЯО пояснили, які додаткові матеріали будуть дозволені для користування під час проведення НМТ 2023.

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