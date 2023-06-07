Никаких лишних вещей: памятка, что можно брать с собой на НМТ 2023

Тестирование после окончания школы — важный и стрессовый период для всех украинских выпускников. Из-за полномасштабного вторжения привычный формат ВНО сменили на Национальный мультитест, чтобы в сложившихся условиях упростить процесс экзаменов.
Однако всем, кто сдает НМТ 2023, следует знать, какие вещи нужно брать с собой на экзамен, а какие — оставить дома, чтобы не повлиять на свои результаты тестирования.
Что нужно брать с собой на НМТ — рассказываем дальше.
Не позднее чем за десять дней до проведения основной сессии составления НМТ, в персональных кабинетах УЦОКО выпускники могут найти приглашение на НМТ во вкладке Место проведения.
Зарегистрированный участник НМТ должен загрузить приглашение и распечатать его. В приглашении будет указано место, дату и время проведения тестирования.
Допуск во временный экзаменационный центр начинается за 30 минут и заканчивается за десять минут до старта тестирования. При входе в ТЭЦ необходимо показать следующие документы:
С собой нужно брать именно оригиналы документов, удостоверяющих личность. С копиями документов к тестированию не допустят.
С собой нужно брать именно оригиналы документов, удостоверяющих личность. С копиями документов к тестированию не допустят.
Черновики участникам НМТ выдадут уже в классе, где будет проходить тестирование.
Не волнуйся, если не помнишь всех формул с физики или химии! Ранее в УЦОКО объяснили, какие дополнительные материалы будут разрешены для пользования во время проведения НМТ 2023.
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