Никаких лишних вещей: памятка, что можно брать с собой на НМТ 2023

Тестирование после окончания школы — важный и стрессовый период для всех украинских выпускников. Из-за полномасштабного вторжения привычный формат ВНО сменили на Национальный мультитест, чтобы в сложившихся условиях упростить процесс экзаменов.

Однако всем, кто сдает НМТ 2023, следует знать, какие вещи нужно брать с собой на экзамен, а какие — оставить дома, чтобы не повлиять на свои результаты тестирования.

Что нужно брать с собой на НМТ — рассказываем дальше.

Что нужно иметь с собой на НМТ

сертификат;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт, цифровой документ в Дія);

приглашение-пропуск;

бутылку с питьевой водой без этикетки;

две ручки.

Где взять приглашение-пропуск на НМТ

Не позднее чем за десять дней до проведения основной сессии составления НМТ, в персональных кабинетах УЦОКО выпускники могут найти приглашение на НМТ во вкладке Место проведения.

Зарегистрированный участник НМТ должен загрузить приглашение и распечатать его. В приглашении будет указано место, дату и время проведения тестирования.

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Что нужно предъявить в пункте тестирования

Допуск во временный экзаменационный центр начинается за 30 минут и заканчивается за десять минут до старта тестирования. При входе в ТЭЦ необходимо показать следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

приглашение-пропуск.

С собой нужно брать именно оригиналы документов, удостоверяющих личность. С копиями документов к тестированию не допустят.

Что нельзя брать с собой на НМТ

любые гаджеты (телефон, планшет, наушники);

учебники;

фотоаппарат;

калькулятор;

чистые листы и тетради для черновика.

Черновики участникам НМТ выдадут уже в классе, где будет проходить тестирование.

Не волнуйся, если не помнишь всех формул с физики или химии! Ранее в УЦОКО объяснили, какие дополнительные материалы будут разрешены для пользования во время проведения НМТ 2023.

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