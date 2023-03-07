Будут или не будут? Когда в Украине планируются выборы и что может помешать этому

Демократия — одно из проявлений современного украинского общества. Условием демократии является возможность добровольного волеизъявления, в частности относительно политической жизни страны. Как правило, президентские выборы в Украине проходят каждые пять лет.

Парламентские выборы также проходят каждые пять лет.

Последний раз выборы президента в Украине проходили в 2019 году. Тогда украинцы избрали Владимира Зеленского, который является шестым и действующим президентом Украины.

Сейчас также смотрят

Когда состоятся следующие выборы президента Украины и по каким причинам их может не быть — объясняем в материале.

Когда президентские выборы в Украине?

Планово следующие выборы президента в Украине должны пройти 31 марта 2024 года — первый тур и 21 апреля — второй тур.

Когда парламентские выборы в Украине?

Очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины должны пройти 29 октября 2023 года.

Однако из-за введения военного положения на всей территории страны пока ни о президентских, ни о парламентских выборах в Украине речь не идет.

Поэтому проведение очередных президентских или парламентских выборов будет возможным только после окончания действия военного положения, то есть — после окончания войны.

Из-за военного положения в стране “замораживаются” и другие демократические проявления. Ранее мы объясняли, возможно ли проведение референдума во время войны.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!