Будут или не будут? Когда в Украине планируются выборы и что может помешать этому

Демократия — одно из проявлений современного украинского общества. Условием демократии является возможность добровольного волеизъявления, в частности относительно политической жизни страны. Как правило, президентские выборы в Украине проходят каждые пять лет.
Парламентские выборы также проходят каждые пять лет.
Последний раз выборы президента в Украине проходили в 2019 году. Тогда украинцы избрали Владимира Зеленского, который является шестым и действующим президентом Украины.
Когда состоятся следующие выборы президента Украины и по каким причинам их может не быть — объясняем в материале.
Планово следующие выборы президента в Украине должны пройти 31 марта 2024 года — первый тур и 21 апреля — второй тур.
Очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины должны пройти 29 октября 2023 года.
Однако из-за введения военного положения на всей территории страны пока ни о президентских, ни о парламентских выборах в Украине речь не идет.
Поэтому проведение очередных президентских или парламентских выборов будет возможным только после окончания действия военного положения, то есть — после окончания войны.
Из-за военного положения в стране “замораживаются” и другие демократические проявления. Ранее мы объясняли, возможно ли проведение референдума во время войны.
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