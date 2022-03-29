Возможен ли референдум во время военного положения и почему об этом заговорили

Сегодня, в 10:00 по киевскому времени, в Стамбуле состоится очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Среди тем обсуждается возможность нейтрального статуса Украины с гарантиями безопасности от стран-партнеров.

Но нейтральный статус — дело очень сложное и дискуссионное, потому что в Конституции Украины записано, что мы как государство стремимся стать членом НАТО.

В связи с этим, давая интервью российским журналистам, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что теоретически мы могли бы провести референдум по поводу нейтрального статуса страны. Так будет гораздо быстрее вносить изменения в Конституцию, чем на двух сессиях парламента путём голосования.

Народный депутат Украины от партии Слуга народа и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский объяснил, возможен ли референдум во время военного положения.

Конституция Украины, Закон о референдумах, Закон о выборах запрещают проводить референдумы и выборы в условиях военного или чрезвычайного положения. Для того, чтобы провести демократический референдум, необходима гарантия безопасности для всех участников этого процесса.

Слова Зеленского были адресованы российскому обществу как посыл, что в Украине, в отличие от РФ, вопросы общегосударственного значения решаются только народом.

Сейчас поддержка украинцев вступления нашего государства в НАТО самая высокая за всю историю опросов. Поддерживаешь ли ты вступление Украины в НАТО? Выскажи свое мнение.