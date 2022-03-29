Чи можливий референдум під час воєнного стану та чому про це заговорили

Сьогодні, о 10:00 за київським часом, у Стамбулі відбудеться черговий раунд переговорів між Україною та Росією. З-поміж інших тем обговорюється також можливість нейтрального статусу України з гарантіями безпеки від країн-партнерів.

Але нейтральний статус — річ дуже складна й дискусійна, тому що в Конституції України записано, що ми як держава прагнемо стати членом НАТО.

У зв’язку з цим, даючи інтерв’ю російським журналістам, президент України Володимир Зеленський сказав, що теоретично ми могли б провести референдум щодо нейтрального статусу країни. Так буде значно швидше вносити зміни в Конституцію, ніж на двох сесіях парламенту шляхом голосування.

Народний депутат України від партії Слуга народу та представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, чи можливий референдум під час воєнного стану.

Конституція України, Закон про референдуми, Закон про вибори забороняють проводити референдуми і вибори в умовах воєнного або надзвичайного стану. Для того, щоб провести демократичний референдум, необхідна гарантія безпеки для всіх учасників цього процесу.

Слова Зеленського були адресовані російському суспільству як посил, що в Україні, на відміну від РФ, питання загальнодержавного значення вирішуються лише народом.

Наразі підтримка українців вступу нашої держави до НАТО найвища за всю історію опитувань. А чи підтримуєш ти вступ України до НАТО? Вислови свою думку.