Будуть чи не будуть? Коли в Україні плануються вибори та що може цьому завадити

Демократія — один із проявів сучасного українського суспільства. А умовою демократії є змога добровільного волевиявлення, зокрема стосовно політичного життя країни. Зазвичай президентські вибори в Україні відбуваються кожних п’ять років.

Парламентські вибори також проходять щоп’ять років.

Востаннє вибори президента в Україні відбувалися у 2019 році. Тоді українці обрали Володимира Зеленського, який є шостим та чинним президентом України.

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Коли відбудуться наступні вибори в Україні та з яких причин їх може не бути — пояснюємо у матеріалі.

Коли президентські вибори в Україні?

Планово наступні вибори президента в Україні повинні були пройти 31 березня 2024 року — перший тур та 21 квітня — другий тур.

Коли парламентські вибори в Україні?

Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України повинні відбутись 29 жовтня 2023 року.

Однак через введення воєнного стану на всій території країни поки що ні про президентські, ні про парламентські вибори в Україні не йдеться.

Тож проведення чергових виборів буде можливим лише після закінчення дії воєнного стану, тобто — після закінчення війни.

Через воєнний стан в країні “заморожуються” й інші демократичні вияви. Раніше ми пояснювали тобі, чи можливе проведення референдуму під час війни.

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