Когда закончится отопительный сезон в 2024 году в Украине — как скоро батареи станут холодными

Начало февраля в Украине выдалось довольно теплым и порадовало своими солнечными лучиками. Также вскоре синоптики передают кратковременное потепление до 10-15 градусов тепла, что делает февраль довольно комфортным и теплым месяцем. Поэтому в этот период украинцы начинают активно задавать вопрос: когда заканчивается отопительный сезон?

Подробнее о том, когда в квартиры и дома украинцев перестанут поставлять тепло — рассказываем далее в материале.

Когда заканчивается отопительный сезон в 2024 году в Украине

Обычно отопительный сезон стартует примерно в середине октября и длится полгода до апреля. Однако заметим, что нет четких графиков, по которым включают и выключают подачу отопления в помещение.

Сейчас также смотрят

Решение о запуске отопления принимается местными властями, поэтому в разных регионах начало и конец отопительного сезона 2023-2024 годов может отличаться.

В соответствии с нормами, включение отопления предусмотрено, когда средняя суточная температура в течение трех дней держится ниже +8°C.

Таким образом, при внезапном снижении температуры отопительный сезон может начаться несколько раньше законодательно установленной даты.

Продолжительность отопительного сезона обычно составляет примерно шесть месяцев и обычно завершается в середине апреля. Точные даты завершения сезона зависят от погодных условий и температуры воздуха. Отопление выключают, когда среднесуточная температура воздуха выше +8°C в течение трех дней подряд.

А чтобы не переплачивать за коммунальные услуги — стоит вовремя передавать показания счетчиков. Подробнее о том, как передать показатели за газ в Нафтогаз и что для этого нужно мы рассказывали ранее.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.