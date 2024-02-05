Коли закінчиться опалювальний сезон у 2024 році в Україні — як скоро батареї стануть холодними

Початок лютого в Україні видався доволі теплим та порадував сонячними промінчиками. Також незабаром синоптики передають короткочасне потепління до 10-15 градусів тепла, що робить лютий доволі комфортним та теплим місяцем. Тож в цей період українці починають активно ставити питання: коли закінчується опалювальний сезон?

Детальніше про те, коли у квартири та будинки українців перестануть постачати тепло — розповідаємо далі у матеріалі.

Коли закінчується опалювальний сезон у 2024 році в Україні

Зазвичай опалювальний сезон стартує приблизно у середині жовтня і триває пів року до квітня. Проте зауважимо, що немає чітких графіків, за якими вмикають та вимикають подачу опалення у приміщення.

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Рішення про запуск опалення приймається місцевими владами, тому в різних регіонах початок та кінець опалювального сезону 2023-2024 років може відрізнятися.

Відповідно до норм, включення опалення передбачено, коли середня добова температура протягом трьох днів тримається нижче +8°C.

Таким чином, при раптовому зниженні температури опалювальний сезон може розпочатися дещо раніше за законодавчо встановлену дату.

Тривалість опалювального сезону зазвичай складає приблизно шість місяців і зазвичай завершується в середині квітня. Точні дати завершення сезону залежать від погодних умов і температури повітря. Опалення вимикають, коли середньодобова температура повітря вища ніж +8°C протягом трьох днів поспіль.

А щоб не переплачувати за комунальні послуги, варто вчасно передавати показання лічильників. Детальніше про те, як передати показники за газ у Нафтогаз і що для цього потрібно, ми розповідали раніше.

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