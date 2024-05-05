Стать Алисой виртуального мира? Что такое “кроличьи норы”, как в них не “провалиться” и при чем здесь Instagram и TikTok

Заходишь на YouTube, просматриваешь видео, а потом вся лента в похожем контенте? Едва ли на секунду задержался на видео в TikTok, а потом не можешь избавиться от однотипных видео много дней подряд? Что ж, похоже ты попал(-а) в “кроличью нору”.

Распространение “кроличьей норы” началось с появлением понятия алгоритмов — когда социальные сети продвигают видео, анализируя последние реакции пользователя: предпочтения, распространения и т.д. А для видеоресурсов даже нескольких секунд бывает достаточно, чтобы потом вволю предлагать аналогичные ролики.

Но насколько полезны такие “кроличьи норы” и не приводят ли они к уменьшению концентрации на других темах и вещах? Как они влияют на наше восприятие новой информации? И возможно ли то, что во время “кроличьей норы” по нашему мнению могут влиять?

Сейчас также смотрят

Мы разобрались, что такое “кроличья нора”, как она распространяется через рекламу и контент, в чем ее опасность для нашего мозга и как уберечь себя от влияния этого явления.

Что такое “кроличья нора” — явление, ставшее нормой для интернета последних лет

Исследованием “кроличьей норы” занялась исследовательница Кейтлин Вулли, проанализировавшая это явление в Журнале по исследованиям маркетинга. Опираясь на статистические данные и собственные исследования, она ответила на вопрос, как формируется “кроличья нора” и почему люди больше вовлечены в однообразный контент.

Она подметила, что все больше сервисов переходит на формат binge-watching — просмотр контента “одним махом”, ведь это дает ощущение вовлечённости в историю и полного погружения в нее.

К примеру, стриминговый сервис Netflix уже давно выкладывает все серии своих шоу одномоментно, чтобы зрители могли сразу “погрузиться” в историю с головой.

А еще мы можем стабильно наблюдать за безумной популярностью сервиса TikTok, которое дает возможность просматривать похожие видео в один “скрол”. И это не упоминая о том, как сегодня работает персонализированная реклама, которая предлагает нам объявления, основываясь на наших поисковых запросах.

Как алгоритмы соцсетей создают “кроличью нору”

Но зачем нам просматривать большое количество одинакового контента одновременно? Кейтлин Вулли приводит результаты исследований, пытавшихся понять поведение людей.

С одной стороны, исследования подчеркивают, что люди любят новизну — они ищут новые стимулы, чтобы развлечься, и могут быстро насытиться, потребляя одинаковый контент.

Это означает, что просмотр подобных аккаунтов или медийных продуктов может заставить людей переключиться на что-нибудь новое и искать разнообразие. Но в то же время люди стремятся к последовательности — например, мы обычно всегда покупаем те же фрукты на перекус или ту же марку стирального порошка.

В ходе исследования людей попросили просмотреть два ролика на одинаковую тематику, например музыкальные видеоклипы. А потом предложили людям выбрать, что дальше смотреть: очередной музыкальный клип или видео природы. Оказалось, что люди выбирали то видео, похожее по тематике на предыдущее.

Именно так, как утверждает Кейтлин, и возникает “кроличья нора”. Однако здесь есть нюанс. Люди не хотят просматривать одно и то же содержимое повторно — они хотят определенного разнообразия. Но в то же время контент должен быть несколько похожим на просматриваемый ранее, чтобы возник эффект “кроличьей норы”.

Поэтому соцсети с их алгоритмами — идеальный вариант для появления “кроличьей норы”. Ведь просмотрев видео по теме true crime одного блоггера, YouTube сразу предложит тебе похоже, но уже другого блоггера.

При поиске босоножек в Instagram-магазинах ты сразу видишь еще несколько магазинов на обувную тематику. И это не всегда плохо, потому что социальные сети только пытаются максимально персонализировать контент под твои нужды и дать тебе только необходимую информацию.

Однако, как часто бывает, теоретически полезные инициативы оборачиваются не очень полезными последствиями. Не обошла эта тенденция и “кроличьи норы”.

Негативная сторона “кроличьей норы” — от манипуляции мыслью до импульсивных покупок

Как уже было отмечено, кроличьи норы — это последовательное потребление одного типа контента, порождающего тысячи одинаковых предложений.

Это когда просмотрев видео о преимуществах iPhone, соцсети предлагают все новые и новые видео и сообщения, рекомендующие другие товары: чехлы, наушники, зарядные устройства и прочее.

И здесь в работу включается визуальная стимуляция — когда нам показывают очень хороший, эстетичный контент со всеми преимуществами определенного товара. Мы просто не представляем своей жизни без этого гаджета, он нам очень нужен, хотя еще мгновения назад мы и не помышляли о нем.

Таким образом, даже тот человек, который и не думал покупать iPhone, наконец после просмотра сотни одинаковых видео решится его приобрести. Ведь к этому решению ее привели не собственные размышления о целесообразности покупки, а ряд однотипных, но очень ярких видео.

Когда мы видим что-нибудь связанное с привлекательным визуальным контентом, мы получаем хорошую дозу дешевого дофамина. Это заменитель полноценного источника счастья для нашего мозга. В качестве примера мы просматриваем фильмы и сериалы вместо долгой прогулки на свежем воздухе в интересном месте.

Это создает фактор хорошего настроения и побуждает нас продолжать просмотр контента, который, по нашему мнению, доставит нам удовольствие, не окупаясь. Так мы впадаем в “кроличью нору” маркетинга, скупая все подряд — от действительно нужных вещей до лишних безделушек.

Как “кроличьи норы” могут перекладывать ответственность за победу на других

Медиа-исследователь Татьяна Морозова в подкасте Темная сторона соцсетей и как нами манипулируют привела еще один интересный пример действия “кроличьей норы”.

Представим, что украинец или украинка просматривают видео о якобы тяжелой болезни Путина, которая скоро приведет к его смерти. Просмотрев один такой ролик, алгоритмы YouTube или TikTok бережно придают схожий, однако тот, согласно которому Путин уже умер.

А эта цепочка впоследствии приводит зрителя к ошибочному мнению: раз Путин умирает или уже умер, нет смысла делать что-то для победы, ведь война завершится без нашего вмешательства.

Для людей с низким уровнем собственной мотивации приближать победу такие видео скорее теплой ванной, которая хочет отравить разум и принудить к добровольной капитуляции.

Это касается не только видео о политиках, но и мистически-паранормальных — раскладах карт таро, астрологических прогнозах об окончании войны, предсказаниях экстрасенсов и других.

Когда один за другим человек потребляет такие ролики, он бессознательно переводит ответственность за победу на других, мол, тарологи обещают нам скорейшее контрнаступление или экстрасенсы называют точную дату окончания войны.

Так что подобные “кроличьи норы” не просто удовлетворяют наше любопытство, а способны глобально повлиять на наше мнение — от убеждения в покупке часто ненужных нам вещей до изменения политических взглядов в кардинальном направлении.

К сожалению, этим и пользуется пропаганда, продвигая видео с сомнительным контентом среди украинцев, ведь многие давно застряли в своих “кроличьих норах”. Иногда они желают уволиться, но алгоритмы начинают работать против них.

Как “кроличьи норы” отнимают наше внимание от других тем

Постоянная зацикленность на одном типе контента часто делает невозможным сконцентрироваться на чем-то новом. К примеру, мы можем начать читать статью, которая нас заинтересовала, но потом мы бросаем ее, ведь в процессе она стала нам неинтересна. Или мы совсем забыли, зачем вообще ее открыли.

Это связано именно с использованием социальных сетей в развлекательных целях, а не покупок ради. К примеру, TikTok последовательно формирует “кроличьи норы” в наших лентах настолько эффективно, что для многих людей даже просмотр 2-часового фильма становится настоящим испытанием.

Здесь опять же на сцену выходит дешевый дофамин, всплеск которого происходит из-за потребления короткого по продолжительности контента.

Результаты исследования, опубликованного Университетом финансов и экономики Гуйчжоу в Китае и Университетом Западного Мичигана, свидетельствуют, что видео в TikTok и аналогичные сжатые YouTube Shorts привлекают пользователей из-за коротких всплесков острых ощущений, что может привести к развитию зависимости.

В перспективе это приводит к невозможности сконцентрироваться на другом контенте. Смотреть фильм становится неинтересным, а чтение книги проходит в лучшем случае несколько раз в год.

Это ведет нас к отсутствию концентрации, когда мы словно цепляемся за интересующие нас темы, но осилить их не можем.

Привычка смотреть контент из “кроличьей норы” провоцирует другие негативные последствия для нашего мозга

Мы стараемся открывать новые вещи, но нет терпения дать им шанс нас заинтересовать. Это и недочитанные книги, и сохраненные, но непрочитанные статьи, и заброшенные хобби. Переход с одной темы в другую. Происходит это по неспособности сохранять внимание к деталям. Тысяча начатых дел, но ни одно из них не окончено. Это не только о чем-то глобальном. Даже большое количество открытых вкладок в браузере с разнообразным контентом, которые долгое время просто “висят”, ожидая своей очереди быть прочитанными. Смотрим фильм, сериал, документалку или передачу и не можем закончить. Мозг, привыкший потреблять одинаковый контент, очень сложно воспринимает новые открытия. Это из-за неразвитости нейронных связей. Список других интересующих нас лент, книг или материалов увеличивается, но из него почти ничего не потребляется.

Читать по теме Телефон интереснее реальной жизни? При чем здесь фабинг и как с ним бороться Психолог рассказала о значении слова фабинг и как оно связано с актуальной современной проблемой — зависимостью от телефона

Что делать, когда возникает синдром маркетинговой “кроличьей норы”

Застревание в однотипном контенте делает нас неспособными воспринимать что-то новое, а также это рисковано другими последствиями, такими как попасть на крючок маркетинга или даже пропаганды.

Так что делать, чтобы предотвратить попадание в “кроличью нору” или по крайней мере снизить ее влияние? Конечно, в эпоху соцсетей и алгоритмов полностью избежать этого не получится. Но можно хотя бы выработать определенные правила. Попробуем объяснить для каждого типа “кроличьей норы” отдельно.

Сначала — реклама. Instagram предлагает много товаров и через заказные посты и стороз, и через рекомендации.

Итак, если ты знаешь, что после просмотра красивой рекламы сразу бежишь оформлять заказ, тогда остановись и подумай: насколько тебе нужен тот или иной товар?

Ведь часто бывает такое, что мы заходим с целью купить только что-нибудь одно, а выходим со списком оформленных покупок. А все потому, что соцсети уже давно работают с персонализацией рекламных предложений и хотят предложить тебе другое подобное содержимое.

Помни, что цель любой рекламы — заставить тебя купить как можно больше, не давая времени на размышления о целесообразности.

Поэтому четко сформулируй список потребностей, если уже покупаешь через социальные сети. Потому что как только ты ступишь в это море, как персонализированная реклама окутает тебя своими волнами.

“Кролиные норы” в соцсетях — как избавиться от их влияния

А что делать с рекомендациями TikTok и YouTube? Как уже упоминалось, это не всегда просто невинный контент о котике или забавном видео. Часто через них продвигают вражеские нарративы.

Здесь совет только один — никогда не терять бдительности. Хорошие заголовки и яркие обложки видео привлекают нас, но что внутри?

Следует понять, что пропаганда работает так, чтобы заставить нас отказаться от борьбы. Для этого они обертывают привлекательные для глаза фейки в красивую обертку, уколышивая наше внимание. Как бы некоторым не хотелось верить в смерть Путина и другие тезисы, но мы воюем не с одним Путиным.

“Кроличья нора” может работать не только на обнадеживающую. Сейчас россияне активизируют фейки о мобилизации и панических настроениях о ситуации на фронте. Так что если из любопытства ты просмотришь одно видео на эту тему, возможно, видеохостинги будут предлагать и следующие.

Проверяй страну происхождения каналов и аккаунтов, снимающих такие ролики, обращай внимание на экспертов и гостей. Если видишь, что рекомендации начали предлагать видео с российских каналов, обозначи их как неинтересные или вредные в настройках. Так можно уберечься от пропагандистской “кроличьей норы”.

Читать по теме Научи свой Google думать на государственном языке: как настроить украинский контент в выдаче Научи Google думать на украинском и поддерживай свой контент.

“Больше не могу читать!” Как научиться концентрировать внимание на потреблении литературы

А если речь идет об обычном контенте, который медленно убивает наше внимание и концентрацию? Здесь следует понять, что в любом случае потребление разного контента способствует появлению новых нейронных связей.

Это очень полезно для работы мозга и снижает вероятность возникновения деменции и других болезней с нарушением когнитивных функций.

Но после долгого потребления однотипного контента открыться новому бывает сложно. Поэтому при просмотре фильма или чтении книги обязательно просматривай и дочитывай их до конца. Не нужно надкусывать пищу вместо того, чтобы съесть ее полностью.

Делай так каждый раз, ставя себе короткие цели преодолеть именно эту статью или сериал. И когда мозг снова выработает привычку быть готовым воспринимать новый контент, тогда этот процесс будет происходить быстрее и легче.

Если сложно читать из-за постоянного желания открыть TikTok или другую сеть, то лучше читать бумажные варианты или из другого гаджета, где нет установленного приложения.

Как контролировать себя и не впадать в “кроличью нору”

А если “кроличья нора” соцсетей сделала для тебя почти невозможным начать новое интересное хобби, то здесь нужно выставить себе ограничения в использовании социальных сетей.

Есть различные приложения для ограничения использования приложений на телефоне, которые различными способами контролируют, как долго ты пользуешься ими и пора ли остановиться. Но важна и личная мотивация — насколько сильно тебе важно снова научиться интересу к разным вещам?

“Кролячая нора” — следствие персонализации контента и рекламы к потребностям каждого человека, который сыграл с нами злую шутку, лишив концентрации и внимания и сделав податливыми к манипуляциям. Но надо научиться жить с “кроличьими норами” в нашей среде и беспокоиться о своем разуме.

В Украине начался настоящий книжный бум. Продажи постоянно растут, а между тем чтение также помогает преодолевать тревогу. Подробнее о том, как книги влияют на наше психологическое состояние, мы рассказывали в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.