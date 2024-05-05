Стати Алісою віртуального світу? Що таке “кролячі нори”, як у них не “провалитися” і до чого тут Instagram і TikTok

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 05 Травня 2024, 15:00
кролячі нори
Фото: Pexels

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Стати Алісою віртуального світу? Що таке “кролячі нори”, як у них не “провалитися” і до чого тут Instagram і TikTok
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