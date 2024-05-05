Стати Алісою віртуального світу? Що таке “кролячі нори”, як у них не “провалитися” і до чого тут Instagram і TikTok

Заходиш на YouTube, проглядаєш відео, а потім вся стрічка в схожому контенті? Чи тільки-но на секунду затримався (-лась) на відео в TikTok, а потім не можеш позбутися від однотипних відео багато днів поспіль? Що ж, схоже ти потрапив(-ла) у “кролячу нору”.

Поширення “кролячої нори” розпочалась з появою поняття алгоритмів — коли соціальні мережі просувають відео, аналізуючи останні реакції користувача: вподобання, поширення тощо. А для відеоресурсів навіть декількох секунд буває достатньо, щоб потім досхочу пропонувати аналогічні ролики.

Але наскільки корисні такі “кролячі нори” й чи не призводять вони до зменшення концентрації на інших темах та речах? Як вони впливають на наше сприйняття нової інформації? І чи є можливим те, що під час “кролячої нори” на нашу думку можуть впливати?

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Ми розібралися, що таке “кроляча нора”, як вона поширюється через рекламу та контент, в чому її небезпека для нашого мозку та як вберегти себе від впливу цього явища.

Що таке “кроляча нора” — явище, що стало нормою для інтернету останніх років

Дослідженням “кролячої нори” зайнялась дослідниця Кейтлін Вуллі, яка проаналізувала це явище в Журналі з досліджень маркетингу. Спираючись на статистичні дані та власні дослідження, вона відповіла на питання, як формується “кроляча нора” та чому люди більше залучені до одноманітного контенту.

Вона підмітила, що все більше сервісів переходить на формат binge-watching — перегляд контенту “одним махом”, адже це дає відчуття залученості до історії й повного занурення в неї.

Наприклад, стримінговий сервіс Netflix вже давно викладає всі серії своїх шоу одномоментно, щоб глядачі могли одразу “зануритися” в історію з головою.

А ще ми можемо стабільно спостерігати за шаленою популярністю сервісу TikTok, яке дає можливість переглядати схожі відео в один “скрол”. І це не згадуючи про те, як сьогодні працює персоналізована реклама, що пропонує нам оголошення, базуючись на наших пошукових запитах.

Як алгоритми соцмереж створюють “кролячу нору”

Але навіщо нам переглядати велику кількість однакового контенту одночасно? Кейтлін Вуллі наводить результати досліджень, що намагались зрозуміти поведінку людей.

З одного боку, дослідження підкреслюють, що люди люблять новизну — вони шукають нових стимулів, щоб розважитися, і можуть швидко насититися, споживаючи однаковий контент.

Це означає, що перегляд схожих акаунтів або медійних продуктів може змусити людей перемикнутися на щось нове та шукати різноманітності. Але водночас люди прагнуть послідовності — наприклад, ми зазвичай завжди купуємо ті самі фрукти на перекус або ту саму марку прального порошку.

Під час дослідження людей попросили переглянути два ролики на однакову тематику, наприклад, музичні відеокліпи. А потім запропонували людям вибрати, що дивитися далі: черговий музичний кліп або відео природи. Виявилось, що люди обирали те відео, яке схоже за тематикою на попереднє.

Саме так, як стверджує Кейтлін, і виникає “кроляча нора”. Однак тут є нюанс. Люди не хочуть переглядати один і той самий вміст повторно — вони хочуть певної різноманітності. Але водночас контент має бути дещо схожим на той, що переглядався раніше, щоб виник ефект “кролячої нори”.

Тому соцмережі з їхніми алгоритмами — ідеальний варіант для появи “кролячої нори”. Адже переглянувши відео з тематики true crime одного блогера, YouTube одразу запропонує тобі схоже, але вже іншого блогера.

А під час пошуку босоніжок в Instagram-магазинах ти одразу бачиш ще декілька магазинів на взуттєву тематику. І це не завжди погано, тому що соціальні мережі лише намагаються максимально персоналізувати контент під твої потреби та дати тобі тільки найнеобхіднішу інформацію.

Однак, як часто буває, теоретично корисні ініціативи обертаються не дуже корисними наслідками. Не обійшла ця тенденція і “кролячі нори”.

Негативна сторона “кролячої нори” — від маніпуляції думкою до імпульсивних покупок

Як вже було зазначено, “кролячі нори” — це послідовне споживання одного типу контенту, який породжує тисячі однакових пропозицій.

Це коли проглянувши відео про переваги iPhone, соцмережі одразу пропонують все нові й нові відео та дописи, що рекомендують інші товари: чохли, навушники, зарядні пристрої та інше.

І тут в роботу включається візуальна стимуляція — коли нам показують дуже гарний, естетичний контент зі всіма перевагами певного товару. Ми просто не уявляємо свого життя без цього гаджету, він нам конче потрібний, хоч ще миті назад ми й не міркували про нього.

Таким чином, навіть та людина, яка і не думала купляти iPhone, врешті після перегляду сотні однакових відео наважиться його придбати. Адже до цього рішення її привели не власні роздуми про доцільність покупки, а ряд однотипних, але дуже яскравих відео.

Коли ми бачимо щось пов’язане з привабливим візуальним контентом, ми отримуємо хорошу дозу дешевого дофаміну. Це замінник повноцінного джерела щастя для нашого мозку. Як приклад — ми переглядаємо фільми та серіали замість довгої прогулянки на свіжому повітрі у цікавому місці.

Це створює фактор гарного настрою і спонукає нас продовжувати перегляд контенту, який, на нашу думку, принесе нам задоволення, не окупаючись. Так ми впадаємо в “кролячу нору” маркетингу, скупляючи все підряд — від дійсно потрібних речей до зайвих дрібничок.

Як “кролячі нори” можуть перекладати відповідальність за перемогу на інших

Медіадослідниця Тетяна Морозова у подкасті Темний бік соцмереж та як нами маніпулюють навела ще один цікавий приклад дії “кролячої нори”.

Уявімо, що українець або українка переглядають відео про нібито важку хворобу Путіна, яка зовсім скоро призведе до його смерті. Переглянувши один такий ролик, алгоритми YouTube або TikTok дбайливо надають схожий, проте той, згідно з яким Путін вже помер.

А цей ланцюжок згодом приводить глядача до хибної думки: раз Путін вмирає або вже помер, немає сенсу робити щось для перемоги, адже війна завершиться без нашого втручання.

Для людей з низьким рівнем власної мотивації наближати перемогу такі відео є радше теплою ванною, яка хоче отруїти розум і примусити до добровільної капітуляції.

Це стосується не лише відео про політиків, але й містично-паранормальних — розкладів карт таро, астрологічних прогнозів про закінчення війни, передбачень екстрасенсів та інших.

Коли один за одним людина споживає такі ролики, вона несвідомо перекладає відповідальність за перемогу на інших, мовляв, тарологи обіцяють нам швидкий контрнаступ або екстрасенси називають точну дату закінчення війни.

Тож подібні “кролячі нори” не просто задовольняють нашу цікавість, а здатні глобально вплинути на нашу думку — від переконання в покупці часто непотрібних нам речей до зміни політичних поглядів в геть кардинальному напрямку.

На жаль, цим і користується пропаганда, просуваючи відео з сумнівним контентом серед українців, адже багато людей давно застрягли у своїх “кролячих норах”. Інколи вони бажають звільнитися, але алгоритми починають працювати проти них.

Як “кролячі нори” віднімають нашу увагу від інших тем

Постійна зацикленість на одному типі контенту часто робить неможливим сконцентруватись на чомусь новому. Наприклад, ми можемо почати читати статтю, яка нас зацікавила, але потім ми кидаємо її, адже в процесі вона стала нам нецікава. Або ми зовсім забули навіщо взагалі її відкрили.

Це пов’язано саме з використанням соціальних мереж у розважальних цілях, а не заради покупок. Наприклад, TikTok послідовно формує “кролячі нори” в наших стрічках настільки ефективно, що для багатьох людей навіть перегляд 2-годинного фільму стає справжнім випробуванням.

Тут знову ж таки на сцену виходить дешевий дофамін, сплеск якого відбувається через споживання короткого за продовжуваністю контенту.

Результати дослідження, опублікованого Університетом фінансів і економіки Гуйчжоу в Китаї та Університетом Західного Мічігану, свідчать про те, що відео в TikTok і аналогічні стислі YouTube Shorts залучають користувачів через короткі сплески гострих відчуттів, що може призвести до розвитку залежності.

В перспективі це призводить до неможливості сконцентруватися на іншому контенті. Дивитися фільм стає нецікавим, а читання книги відбувається в кращому випадку декілька разів на рік.

Це веде нас до відсутності концентрації, коли ми наче чіпляємося за цікаві нам теми, але здужати їх не можемо.

Звичка дивитися контент з “кролячої нори” провокує інші негативні наслідки для нашого мозку.

Ми намагаємося відкривати нові речі, але не маємо терпіння дати їм шанс нас зацікавити. Це і недочитані книги, і збережені, але непрочитані статті, і закинуті хобі. Перехід з однієї теми на іншу. Відбувається це через нездатність зберігати увагу до деталей. Тисяча розпочатих справ, але жодна з них незакінчена. Це не лише про щось глобальне. Навіть велика кількість відкритих вкладок у браузері з різноманітним контентом, які довгий час просто “висять”, чекаючи своєї черги бути прочитаними. Дивимося фільм, серіал, документалку або передачу, та не можемо закінчити. Мозок, що звик споживати однаковий контент, дуже складно сприймає нові відкриття. Це через нерозвиненість нейронних зв’язків. Список інших цікавих нам стрічок, книг або матеріалів більшає, але з нього майже нічого не споживається.

Що робити, коли виникає синдром маркетингової “кролячої нори”

Застрявання в однотипному контенті робить нас нездатними сприймати щось нове, а також це ризиковано іншими наслідками, як-от: потрапити на гачок маркетингу або навіть пропаганди.

То що робити, аби запобігти потраплянню в “кролячу нору” або принаймні знизити її вплив? Звісно, що в епоху соцмереж та алгоритмів повністю уникнути цього не вийде. Але можна принаймні виробити певні правила. Спробуємо пояснити для кожного типу “кролячої нори” окремо.

Спершу — реклама. Instagram пропонує багато товарів і через замовні пости та сторіз, і через рекомендації.

Отож, якщо ти знаєш, що після перегляду красивої реклами одразу біжиш оформлювати замовлення, то тоді зупинись і подумай: наскільки тобі потрібен той чи інший товар?

Адже часто буває таке, що ми заходимо з метою купити тільки щось одне, а виходимо зі списком оформлених покупок. А все тому, що соцмережі вже давно працюють з персоналізацією рекламних пропозицій і хочуть запропонувати тобі інший схожий вміст.

Пам’ятай, що мета будь-якої реклами — змусити тебе купити якомога більше, не даючи часу на роздуми про доцільність. Тож, чітко сформулюй список потреб, якщо вже купуєш через соціальні мережі. Бо тільки-но ти ступиш в це море, як персоналізована реклама окутає тебе своїми хвилями.

“Кролячі нори” в соцмережах — як позбутися їхнього впливу

А що робити з рекомендаціями TikTok та YouTube? Як вже згадувалося, це не завжди просто невинний контент про котиків або кумедні відео. Часто через них просувають ворожі наративи.

Тут порада лише одна — ніколи не втрачати пильності. Гарні заголовки та яскраві обкладинки відео приманюють нас, але що всередині?

Варто зрозуміти, що пропаганда працює так, щоб змусити нас відмовитися від боротьби. Для цього вони обгортають привабливі для ока фейки в гарну обгортку, заколисуючи нашу увагу. Як би декому не хотілося вірити в смерть Путіна та інші тези, але ми воюємо не з одним Путіним.

“Кроляча нора” може працювати не лише на обнадійливість. Зараз росіяни активізовують фейки про мобілізацію та панічні настрої про ситуацію на фронті. Тож якщо з цікавості ти проглянеш одне відео на цю тему, можливо, що відео-хостинги пропонуватимуть й наступні.

Перевіряй країну походження каналів та акаунтів, які знімають такі ролики, звертай увагу на експертів та гостей.

Якщо бачиш, що рекомендації почали пропонувати відео з російських каналів, познач їх як нецікаві або шкідливі в налаштуваннях. Так можна вберегтися від пропагандистської “кролячої нори”.

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“Більше не можу читати!” Як навчитися концентрувати увагу на споживанні літератури

А якщо йдеться про звичайний контент, який повільно вбиває нашу увагу і концентрацію? Тут слід зрозуміти, що в будь-якому випадку споживання різного контенту сприяє появі нових нейронних зв’язків.

А це дуже корисно для роботи мозку і знижує ймовірність виникнення деменції та інших хвороб з порушенням когнітивних функцій.

Але після довгого споживання однотипного контенту відкритися новому буває складно. Тому при перегляді фільму або читанні книги неодмінно переглядай та дочитуй їх до кінця. Не потрібно надкушувати їжу замість того, щоб з’їсти її повністю.

Роби так щоразу, ставлячи собі короткі цілі подолати саме цю статтю або серіал. І коли мозок знову випрацює звичку бути готовим сприймати новий контент, тоді цей процес буде відбуватися швидше і легше.

Якщо складно читати через постійне бажання відкрити TikTok або іншу мережу, тоді краще читати паперові варіанти або з іншого гаджету, де немає встановленого додатка.

Як контролювати себе і не впадати у “кролячу нору”

А якщо “кроляча нора” соцмереж зробила для тебе майже неможливим почати нове цікаве хобі, то тут потрібно виставити собі обмеження у використанні соціальних мереж.

Є різноманітні додатки для обмеження використання програм на телефоні, які у різний спосіб контролюють, як довго ти користуєшся ними й чи настав час зупинитися. Але важлива й особиста мотивація — наскільки сильно для тебе важливо знову навчитися цікавості до різних речей?

“Кроляча нора” — наслідок персоналізації контенту та реклами до потреб кожної людини, який зіграв з нами злий жарт, позбавивши концентрації та уваги й зробивши податливими до маніпуляцій. Але треба навчитися жити з “кролячими норами” в нашому середовищі та турбуватися про свій розум.

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