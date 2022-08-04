Навчи свій Google думати українською: як налаштувати український контент у видачі

Після того як російські окупанти прийшли на нашу землю й почали вбивати людей, прикриваючись визволенням російськомовних, чимало українців стали більш свідомими щодо того, якою мовою розмовляти й чому це настільки важливо.

Та що як вибір на користь української зроблено, а пошуковику Google та улюбленим соцмережам цього ніхто не пояснив?

Тоді українці мимоволі підтримують РФ в інформаційній війні. Російські сайти краще індексуються й мають більшу вагу на нашій території, що може бути використано проти нас.

Втім, ці системи легко налаштувати, щоб за запитами ти завжди отримував(-ла) інформацію з українських сайтів, а алгоритми в соцмережах не пропонували до перегляду контент окупанта. Як це зробити, розповів Ukrainer.

Навчи свій Google української

Самостійно видавати український контент, якщо раніше ти споживав(-ла) російський, Google не буде. Хороша новина в тому, що тобі під силу все змінити кількома кліками.

Налаштування мови пошуку

Перший і найпростіший спосіб змінити мову видачі в Google — відкрити налаштування пошуку.

Така опція доступна у правому нижньому кутку екрана. Спершу натисни Налаштування й перейди в налаштування пошуку. Серед доступних категорій нам потрібна Мова. Натискай і обирай ту мову, якою хочеш бачити свій пошук.

Якщо замість переліку доступних налаштувань тобі відкривається налаштування й персоналізація інтерфейсу облікового запису, не хвилюйся.

Просто напиши у стрічці пошуку Google, а потім перейди за першим посиланням. Тепер спробуй виконати ті самі маніпуляції знову.

Зміна мови в налаштуваннях облікового запису

Щоб веб-пошуковик надавав контент обраною мовою, треба трохи почаклувати в налаштуваннях облікового запису.

Відкрити його можна в правому верхньому кутку екрана. Далі обрати підпункт Налаштування. Коли він відкриється, ти побачиш розділ Я і Google, там тобі треба перейти в Налаштування Google-акаунта.

Так ти зайдеш у свій обліковий запис. Тепер натисни Особисті дані в лівому меню та гортай сторінку донизу, доки не знайдеш розділ Загальні налаштування в Інтернеті.

Обери пункт Мова й натисни Змінити. Після цього відкриється сторінка, де ти зможеш обрати потрібну мову та зберегти налаштування.

Та простого додавання української недостатньо. У тих самих налаштуваннях треба видалити російську та вимкнути автоматичне додавання мов, щоб Google знову не додав ворожу мову.

Ці налаштування почнуть діяти не одразу. Знадобиться певний час, щоб алгоритми перевчилися видавати результати іншою мовою.

Щоб прискорити та закріпити результати, треба повністю очистити кеш браузера. Зробити це можна через налаштування у верхньому правому куті екрана.

Треба торкнутися опції Історія та обрати пункт Очистити дані веб-перегляду . Відкриється сторінка з усією історією перегляду в браузері за час користування.

та обрати пункт . Відкриється сторінка з усією історією перегляду в браузері за час користування. Щоб видалити всі дані, вибери позначку Весь час і не забудь поставити прапорець біля опції Файли cookie та дані із сайтів і Кешовані зображення та файли. Лишиться натиснути Видалити дані.

Змінюй мову під час пошуку

Під час самого пошуку теж можна вчити свій Google видавати українські сайти. Зазвичай домен російських ресурсів закінчується на .ru.

Якщо за своїм запитом ти бачиш багато контенту з цим доменом, то додай до запиту -.ru. Так пошуковик автоматично прибере зайве.

YouTube

Український контент на YouTube теж варто всіляко підтримувати. Для цього слід добре почистити перегляди та підписки й видалити все російське.

Тож видали з історії переглядів та з підписок російських YouTube-блогeрів та їхні відео. Постійно натискай на позначку Не цікавить біля такого контенту.

TikTok

Одна з найпопулярніших соціальних мереж теж не має автоматичних фільтрів, тож налаштовувати треба власноруч.

Відпишися від усіх російських користувачів, а якщо хтось із них потрапляє у рекомендації — натискай Не цікавить.

Не натискати вподобайку на такі відео теж буде дієвим кроком у боротьбі з російським контентом.

Instagram

Ця соціальна мережа теж дуже добре відслідковує вподобання читача. Тож багато зусиль, щоб переналаштувати мережу, не знадобиться.

Досить буде не відкривати російські дописи у розділі Пошук, а якщо вони трапляються, натискати Не цікавить.

Таргетинг теж залежить від тебе. Щоб показати соціальній мережі, яку рекламу ти хочеш бачити, коли тобі запропонують щось російське, натискай Не актуально або Сховати рекламу.

Так твій простір стане ще більш українським і ти підтримаєш своїх розробників контенту.

А якщо за переглядом українського контенту в тебе швидко розрядився телефон, читай корисні поради, як швидко зарядити свій мобільний пристрій.

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