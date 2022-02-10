Курс валют, Олимпиада, политические события и обновления. Мы собрали для тебя самые важные новости за вчера

Привет тем, кто уже едет на работу, завтракает или ещё в постели, но уже потянулся к телефону, чтобы проверять ленту и быть в гуще событий.

Вікна собрали все самое важное, что ты мог или могла пропустить за вчера.

Дайджест событий 9 февраля 2022 года.

Курс доллара к гривне по состоянию на утро четверга НБУ дает на уровне 27,9795. Евро к гривне составляет 31,996.

к гривне по состоянию на утро четверга НБУ дает на уровне 27,9795. к гривне составляет 31,996. Мы продолжаем получать военную помощь от стран. Так, Украина приняла вчера два самолета из США с боеприпасами и партию индивидуальной военной защиты от Великобритании.

Today is an «open day» at Boryspil airport! Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

В Дії появятся электронные удостоверения для ветеранов войны, пострадавших участников Революции достоинства и людей, на которых распространяется действие закона о статусе ветеранов. Соответствующее нововведение вчера на заседании принял Кабмин. Украинские ветераны смогут использовать электронное удостоверение как аналог бумажного.

Владимир Зеленский созывает выездное заседание СНБО в Харькове на 11 февраля. Повестка пока не известна. После встречи, ориентировочно в 17:30, состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Германия на первом месте в медальном зачете после пятого дня соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Украина пока не получила медали, но санкари Игорь Стахов и Андрей Лысецкий заняли 15-е место в двойке в санном спорте. Это самый лучший результат Украины за последние 16 лет на зимних Олимпиадах.

На временно оккупированном Крымском полуострове прошли очередные обыски и задержание крымских татар . Сотрудники ФСБ, не объясняя причины, задержали четырех граждан Украины.

Словакия упростила правила въезда для иностранцев . Для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в нашу страну-соседку не является обязательным.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в поддержку приглашения Украины на саммит Североатлантического альянса, который запланирован в Мадриде на 29–30 июня. Кстати, пригласить нашу страну на встречу перед летним саммитом НАТО в Мадриде предложил польский президент Анджей Дуда.

По данным Госстата, начисления за коммуналку в 2021 году выросли почти на 30%. В 2022 году коммунальные тарифы в Украине могут увеличиться после отопительного сезона. По прогнозам экспертов, электроэнергия подорожает на 20–45% для бытовых потребителей, стоимость отопления и горячей воды — на 50–70%, водоснабжение и канализация — на 20–30%, газ — на 15–20% (почти 9 грн за кубометр), его распределение и доставка — на 40–60% (4–5 грн).

Это были самые главные события за вчера, а редакция Вікон желает тебе приятного и продуктивного дня сегодня.

Кстати, вдруг мимо тебя прошел список номинантов на Оскар 2022, мы тоже все подготовили. Смотри, проверяй, какие фильмы еще предстоит посмотреть, и делай свои прогнозы в опросе.