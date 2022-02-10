Курс валют, Олимпиада, политические события и обновления. Мы собрали для тебя самые важные новости за вчера

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 10 февраля 2022, 07:00
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Фото: Unsplash

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