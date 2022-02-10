Курс валют, Олимпиада, политические события и обновления. Мы собрали для тебя самые важные новости за вчера

Привет тем, кто уже едет на работу, завтракает или ещё в постели, но уже потянулся к телефону, чтобы проверять ленту и быть в гуще событий.
Вікна собрали все самое важное, что ты мог или могла пропустить за вчера.
Дайджест событий 9 февраля 2022 года.
Today is an «open day» at Boryspil airport! Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022
Today is an «open day» at Boryspil airport! Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i
Владимир Зеленский созывает выездное заседание СНБО в Харькове на 11 февраля. Повестка пока не известна. После встречи, ориентировочно в 17:30, состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.
Германия на первом месте в медальном зачете после пятого дня соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Украина пока не получила медали, но санкари Игорь Стахов и Андрей Лысецкий заняли 15-е место в двойке в санном спорте. Это самый лучший результат Украины за последние 16 лет на зимних Олимпиадах.
На временно оккупированном Крымском полуострове прошли очередные обыски и задержание крымских татар. Сотрудники ФСБ, не объясняя причины, задержали четырех граждан Украины.
Словакия упростила правила въезда для иностранцев. Для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в нашу страну-соседку не является обязательным.
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в поддержку приглашения Украины на саммит Североатлантического альянса, который запланирован в Мадриде на 29–30 июня. Кстати, пригласить нашу страну на встречу перед летним саммитом НАТО в Мадриде предложил польский президент Анджей Дуда.
Это были самые главные события за вчера, а редакция Вікон желает тебе приятного и продуктивного дня сегодня.
Кстати, вдруг мимо тебя прошел список номинантов на Оскар 2022, мы тоже все подготовили. Смотри, проверяй, какие фильмы еще предстоит посмотреть, и делай свои прогнозы в опросе.