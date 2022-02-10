Курс валют, Олімпіада, політичні події й оновлення. Ми зібрали для тебе найважливіші новини за вчора

Привіт тим, хто вже їде на роботу, снідає чи ще у ліжку, але вже потягнулися за телефоном, щоб перевіряти стрічку та бути у гущі подій.

Вікна зібрали усе найважливіше, що ти міг чи могла пропустити за вчора.

Дайджест подій за 9 лютого 2022 року.

Курс долара до гривні, станом на ранок четверга, НБУ дає на рівні 27.9795. Євро до гривні становить 31.996.

до гривні, станом на ранок четверга, НБУ дає на рівні 27.9795. до гривні становить 31.996. Ми продовжуємо отримувати військову допомогу від країн. Так, Україна прийняла вчора 2 літаки зі США з боєприпасами та партію індивідуального військового захисту від Великої Британії.

Today is an «open day» at Boryspil airport! Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

У Дії з’являться електронні посвідчення для ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та людей, на яких поширюється закон про статус ветеранів. Відповідне нововведення вчора на засіданні ухвалив Кабмін. Українські ветерани зможуть використовувати електронне посвідчення в Дії як аналог паперового.

Володимир Зеленський скликає виїзне засідання РНБО у Харкові на 11 лютого . Порядок денний поки не відомий. Після зустрічі, орієнтовно о 17:30, відбудеться брифінг Секретаря РНБО України Олексія Данілова.

. Порядок денний поки не відомий. Після зустрічі, орієнтовно о 17:30, відбудеться брифінг Секретаря РНБО України Олексія Данілова. Німеччина на першому місці у медальному заліку після п’ятого дня змагань на Олімпійських іграх у Пекіні. Україна поки не здобула медалей, але санкарі Ігор Стахів і Андрій Лисецький посіли 15-е місце у двійці в санному спорті. Це найкращий результат України за останні 16 років на Зимових Олімпіадах.

На тимчасово окупованому Кримському півострові відбулися чергові обшуки та затримання кримських татар . Співробітники ФСБ, не пояснюючи причин, затримали чотирьох громадян України.

Словаччина спростила правила в’їзду для іноземців . Для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин після прибуття до нашої країни-сусідки не є обов’язковим.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг висловився на підтримку запрошення України на саміт Північноатлантичного Альянсу, який запланований у Мадриді на 29-30 червня. До речі, запросити нашу країну на зустріч перед літнім самітом НАТО у Мадриді запропонував польський президент Анджей Дуда.

За даними Держстату, нарахування за комуналку у 2021 зросли майже на 30%. У 2022 році комунальні тарифи в Україні можуть зрости після опалювального сезону. За прогнозами експертів, електроенергія здорожчає на 20-45% для побутових споживачів, вартість опалення та гарячої води – на 50-70%, водопостачання та каналізації – на 20-30%, газ – на 15-20% (майже 9 грн за кубометр), його розподіл та доставлення – на 40-60% (4-5 грн).

Це були найголовніші події за вчора, а редакція Вікон бажає тобі приємного і продуктивного дня сьогодні.

До речі, раптом повз тебе пройшла новина про список номінантів на Оскар 2022, то ми теж все підготували. Дивись, перевіряй, які фільми ще треба переглянути, і роби свої прогнози в опитуванні.