Курс валют, Олімпіада, політичні події й оновлення. Ми зібрали для тебе найважливіші новини за вчора

Привіт тим, хто вже їде на роботу, снідає чи ще у ліжку, але вже потягнулися за телефоном, щоб перевіряти стрічку та бути у гущі подій.

Вікна зібрали усе найважливіше, що ти міг чи могла пропустити за вчора.

Дайджест подій за 9 лютого 2022 року.

Today is an «open day» at Boryspil airport! Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i