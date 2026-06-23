Парк Шевченка в Одесі: історія, легенди, адреса та найкращі місця для прогулянок

Одеський Центральний парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка — це величезна зелена зона, цілих 44 гектари, де під корінням вікових дерев сховані таємниці турецьких битв, імперської історії та навіть одеського криміналітету.
Парк Шевченка: адреса і карта
Парк має унікальне розташування: він фактично зависає на плато над Одеською затокою в історичному центрі міста.
Головні входи ведуть з вулиць Маразліївської та Успенської. Межі парку окреслені крутими схилами над сучасною судноремонтною гаванню порту та мисом Ланжерон.
Довжина парку вздовж берегової лінії сягає майже 1000 метрів, а вглиб міста — близько 700 метрів, що робить цю місцину найбільшою зеленою зоною одеського узбережжя.
До парку Шевченка легко дістатися громадським транспортом: сюди йдуть тролейбуси № 8, 10, 12 і 13, а також автобуси № 117, 168 та 219.
Від Дерибасівської до парку дорога пішки займає приблизно 10–15 хвилин.
Парк Шевченка в Одесі: історія
Мало хто знає, що наприкінці XVIII століття саме тут, на території нинішнього парку, стояла турецька фортеця Хаджибей. У 1793–1795 роках її взяли і звели на цьому місці потужну Одеську фортецю з курганом та Андріївським бастіоном.
Проте вже у 1811 році кордони відсунулися на південний захід, і фортецю ліквідували, а територія передали під митний Карантин.
Сьогодні найвідоміший ексклюзив тої епохи, який можна побачити в парку — це строга Порохова вежа та кам’яна аркада Одеського карантину. Ця аркадна стіна була не просто оборонним муром, а кордоном ізоляції: за нею утримували товари та пасажирів, що прибували з чумних регіонів світу. Тут же розташовувалося Карантинне кладовище.
Парк в його сучасному розумінні народився 7 вересня 1875 року. Одеський мер Григорій Маразлі розробив проєкт, який особисто затвердив тодішній російський імператор Олександр ІІ, він же ніби і власноруч посадив тут перший дуб.
Біля цього дерева пізніше спорудили Олександрівську колону — на неї можна подивитися і зараз. А от дуб спалили на дрова у буремному 1918 році.
У 1930-х роках на місці колишніх карантинних пустирів збудували Центральний стадіон, нині Чорноморець та знаменитий Зелений театр під відкритим небом, де виступали Леонід Утьосов та Аркадій Райкін.
А ще цікаво, що:
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Саме з Олександрівського парку було запущено першу в Російській імперії пасажирську лінію електричного трамвая.
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З тутешнього кургану (колишнього бастіону) в небо піднімалися перші аеростати (повітряні кулі).
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Наприкінці XIX століття тут пройшли одні з перших на території сучасної України демонстрацій сінематографа.
Парк Шевченка в Одесі: що подивитися
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Карантинна аркада та Порохова вежа. Розташовані на краю обриву ближче до порту. Це збережена частина старого Одеського карантину. Поруч колекція старовинних якорів, піднятих із дна Чорного моря.
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Суворовська алея. Звідси відкривається індустріальний краєвид на Одеський морвокзал, роботу портових кранів, контейнерні термінали та судна на рейді.
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Олександрівська колона: Пам’ятник, зведений на честь заснування парку імператором Олександром II. Вона стоїть на кургані, який колись був Андріївським бастіоном Одеської фортеці. З цього пагорба також відкривається гарний огляд.
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Зелений театр. В теплий сезон тут діє фудкорт, зона відпочинку з шезлонгами на газоні, проводять лекції, кінопокази та концерти під відкритим небом.
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Стадіон Чорноморець. Навіть якщо ти не вболівальник, сюди варто підійти, щоб оцінити масштаби архітектури, або відвідати Музей футбольного клубу Чорноморець, розташований всередині.
- Лунапарк. Якщо хочеться розваг, у парку працює постійне містечко атракціонів. Його головна перлина — Колесо огляду, одне з найбільших в Україні, з найвищої точки якого видно весь центр Одеси та море як на долоні. Особливо гарно тут під час заходу сонця.
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Пам’ятник Тарасу Шевченку: Розташований біля головного входу в парк з боку вулиці Маразліївської. Навколо якого облаштовано велику площу — традиційне місце збору екскурсій.
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Алея Слави та Пам’ятник Невідомому Матросу: Центральний комплекс парку, що веде до високої стели з вічним вогнем на самому краю плато. Це місце з красивим панорамним оглядом на море.
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Спуск до Ланжерону. Парк Шевченка плавно переходить у схили, якими можна спуститися прямо до найстарішого міського пляжу Ланжерон, набережної з фонтанами та дельфінарію.
А ще поцікався Преображенським парком в Одесі: історичними фактами та місцезнаходженням зони відпочинку.
Джерело фото: Вікіпедія.
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