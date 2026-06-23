Парк Шевченка в Одесі: історія, легенди, адреса та найкращі місця для прогулянок

Одеський Центральний парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка — це величезна зелена зона, цілих 44 гектари, де під корінням вікових дерев сховані таємниці турецьких битв, імперської історії та навіть одеського криміналітету.

Парк Шевченка: адреса і карта

Парк має унікальне розташування: він фактично зависає на плато над Одеською затокою в історичному центрі міста.

Головні входи ведуть з вулиць Маразліївської та Успенської. Межі парку окреслені крутими схилами над сучасною судноремонтною гаванню порту та мисом Ланжерон.

Довжина парку вздовж берегової лінії сягає майже 1000 метрів, а вглиб міста — близько 700 метрів, що робить цю місцину найбільшою зеленою зоною одеського узбережжя.

До парку Шевченка легко дістатися громадським транспортом: сюди йдуть тролейбуси № 8, 10, 12 і 13, а також автобуси № 117, 168 та 219.

Від Дерибасівської до парку дорога пішки займає приблизно 10–15 хвилин.

Парк Шевченка в Одесі: історія

Мало хто знає, що наприкінці XVIII століття саме тут, на території нинішнього парку, стояла турецька фортеця Хаджибей. У 1793–1795 роках її взяли і звели на цьому місці потужну Одеську фортецю з курганом та Андріївським бастіоном.

Проте вже у 1811 році кордони відсунулися на південний захід, і фортецю ліквідували, а територія передали під митний Карантин.

Сьогодні найвідоміший ексклюзив тої епохи, який можна побачити в парку — це строга Порохова вежа та кам’яна аркада Одеського карантину. Ця аркадна стіна була не просто оборонним муром, а кордоном ізоляції: за нею утримували товари та пасажирів, що прибували з чумних регіонів світу. Тут же розташовувалося Карантинне кладовище.

Парк в його сучасному розумінні народився 7 вересня 1875 року. Одеський мер Григорій Маразлі розробив проєкт, який особисто затвердив тодішній російський імператор Олександр ІІ, він же ніби і власноруч посадив тут перший дуб.

Біля цього дерева пізніше спорудили Олександрівську колону — на неї можна подивитися і зараз. А от дуб спалили на дрова у буремному 1918 році.

У 1930-х роках на місці колишніх карантинних пустирів збудували Центральний стадіон, нині Чорноморець та знаменитий Зелений театр під відкритим небом, де виступали Леонід Утьосов та Аркадій Райкін.

А ще цікаво, що:

Саме з Олександрівського парку було запущено першу в Російській імперії пасажирську лінію електричного трамвая.

З тутешнього кургану (колишнього бастіону) в небо піднімалися перші аеростати (повітряні кулі).

Наприкінці XIX століття тут пройшли одні з перших на території сучасної України демонстрацій сінематографа.

Парк Шевченка в Одесі: що подивитися

Карантинна аркада та Порохова вежа. Розташовані на краю обриву ближче до порту. Це збережена частина старого Одеського карантину. Поруч колекція старовинних якорів, піднятих із дна Чорного моря.

Суворовська алея. Звідси відкривається індустріальний краєвид на Одеський морвокзал, роботу портових кранів, контейнерні термінали та судна на рейді.

Олександрівська колона: Пам’ятник, зведений на честь заснування парку імператором Олександром II. Вона стоїть на кургані, який колись був Андріївським бастіоном Одеської фортеці. З цього пагорба також відкривається гарний огляд.

Зелений театр. В теплий сезон тут діє фудкорт, зона відпочинку з шезлонгами на газоні, проводять лекції, кінопокази та концерти під відкритим небом.

Стадіон Чорноморець. Навіть якщо ти не вболівальник, сюди варто підійти, щоб оцінити масштаби архітектури, або відвідати Музей футбольного клубу Чорноморець, розташований всередині.

Лунапарк. Якщо хочеться розваг, у парку працює постійне містечко атракціонів. Його головна перлина — Колесо огляду, одне з найбільших в Україні, з найвищої точки якого видно весь центр Одеси та море як на долоні. Особливо гарно тут під час заходу сонця.

Пам’ятник Тарасу Шевченку: Розташований біля головного входу в парк з боку вулиці Маразліївської. Навколо якого облаштовано велику площу — традиційне місце збору екскурсій.

Алея Слави та Пам’ятник Невідомому Матросу: Центральний комплекс парку, що веде до високої стели з вічним вогнем на самому краю плато. Це місце з красивим панорамним оглядом на море.

Спуск до Ланжерону. Парк Шевченка плавно переходить у схили, якими можна спуститися прямо до найстарішого міського пляжу Ланжерон, набережної з фонтанами та дельфінарію.

А ще поцікався Преображенським парком в Одесі: історичними фактами та місцезнаходженням зони відпочинку.

Джерело фото: Вікіпедія.

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