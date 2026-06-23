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Парк Шевченко в Одессе: история, легенды, адрес и лучшие места для прогулок

Ольга Петухова, редактор сайта 23 июня 2026, 14:00 4 мин.
парк шевченко в одессе

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