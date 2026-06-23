Парк Шевченко в Одессе: история, легенды, адрес и лучшие места для прогулок

Парк Шевченко: адрес и карта

Парк имеет уникальное расположение: он буквально раскинулся на плато над Одесским заливом в историческом центре города.

Главные входы находятся со стороны улиц Маразлиевской и Успенской. Границы парка проходят по крутым склонам над современной судоремонтной гаванью порта и мысом Ланжерон.

Протяжённость парка вдоль береговой линии достигает почти 1000 метров, а в глубину города — около 700 метров, что делает его крупнейшей зелёной зоной одесского побережья.

До парка Шевченко легко добраться общественным транспортом: сюда ходят троллейбусы № 8, 10, 12 и 13, а также автобусы № 117, 168 и 219.

От Дерибасовской до парка можно дойти пешком примерно за 10–15 минут.

Парк Шевченко в Одессе: история

Мало кто знает, что в конце XVIII века именно здесь, на территории нынешнего парка, стояла турецкая крепость Хаджибей. В 1793–1795 годах её захватили и возвели на этом месте мощную Одесскую крепость с курганом и Андреевским бастионом.

Однако уже в 1811 году границы отодвинулись на юго-запад, крепость ликвидировали, а территорию передали под таможенный Карантин.

Сегодня самый известный объект той эпохи, который можно увидеть в парке, — это строгая Пороховая башня и каменная аркада Одесского карантина. Эта арочная стена была не просто оборонительным сооружением, а границей изоляции: за ней содержали товары и пассажиров, прибывавших из чумных регионов мира. Здесь же находилось Карантинное кладбище.

Парк в современном понимании появился 7 сентября 1875 года. Одесский городской голова Григорий Маразли разработал проект, который лично утвердил тогдашний российский император Александр II, и, по легенде, именно он собственноручно посадил здесь первый дуб.

Позже возле этого дерева установили Александровскую колонну — её можно увидеть и сегодня. А сам дуб был сожжён на дрова в бурном 1918 году.

В 1930-х годах на месте бывших карантинных пустырей построили Центральный стадион, нынешний Черноморец, а также знаменитый Зелёный театр под открытым небом, где выступали Леонид Утёсов и Аркадий Райкин.

Интересно и то, что:

Именно из Александровского парка была запущена первая в Российской империи пассажирская линия электрического трамвая.

С местного кургана (бывшего бастиона) в небо поднимались первые аэростаты.

В конце XIX века здесь прошли одни из первых на территории современной Украины демонстраций синематографа.

Парк Шевченко в Одессе: что посмотреть

Карантинная аркада и Пороховая башня. Расположены на краю обрыва ближе к порту. Это сохранившаяся часть старого Одесского карантина. Рядом находится коллекция старинных якорей, поднятых со дна Чёрного моря.

Суворовская аллея. Отсюда открывается индустриальный вид на Одесский морской вокзал, портовые краны, контейнерные терминалы и суда на рейде.

Александровская колонна. Памятник, возведённый в честь основания парка императором Александром II. Она стоит на кургане, который когда-то был Андреевским бастионом Одесской крепости. С этого холма также открывается красивый обзор.

Зелёный театр. В тёплое время года здесь работает фудкорт, зона отдыха с шезлонгами на газоне, проходят лекции, кинопоказы и концерты под открытым небом.

Стадион Черноморец. Даже если ты не болельщик, сюда стоит заглянуть, чтобы оценить масштаб архитектуры или посетить музей футбольного клуба Черноморец, расположенный внутри.

Лунапарк. Если хочется развлечений, в парке работает постоянный городок аттракционов. Его главная жемчужина — колесо обозрения, одно из крупнейших в Украине, с верхней точки которого весь центр Одессы и море видны как на ладони. Особенно красиво здесь во время заката.

Памятник Тарасу Шевченко. Находится возле главного входа в парк со стороны улицы Маразлиевской. Вокруг него обустроена большая площадь — традиционное место сбора экскурсионных групп.

Аллея Славы и памятник Неизвестному матросу. Центральный мемориальный комплекс парка, ведущий к высокой стеле с Вечным огнём на самом краю плато. Это место славится красивой панорамой моря.

Спуск к Ланжерону. Парк Шевченко плавно переходит в склоны, по которым можно спуститься прямо к старейшему городскому пляжу Ланжерон, набережной с фонтанами и дельфинарию.

Также стоит узнать больше о Преображенском парке в Одессе: его истории и расположении этой зоны отдыха.

Источник фото: Википедия.