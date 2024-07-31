Можно ли с бронированием выехать за границу: основания, позволяющие законно покинуть Украину

Многие мужчины нуждаются в заграничных поездках в условиях военного положения. Однако право на них предоставляется не всем, а лишь тем, кто признан непригодным для военной службы или имеет бронь. Мы подробно расскажем, можно ли с бронью выехать за границу.

Можно ли с бронью выехать за границу — ответ адвоката

Бронирование предоставляется мужчинам, которые работают на важных предприятиях, учреждениях и организациях. Это отсрочка от призыва военной службы во время мобилизации. Согласно пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы Украины, особы с бронированием имеют право пересекать государственную границу, однако с определенными нюансами.

Как отметила адвокат компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко в комментарии для Фактов ICTV, забронированные мужчины могут выезжать за границу с целью командировки. Но в приказе обязательно прописывается срок, по истечении которого особа должна вернуться в Украину.

При пересечении границы мужчина должен иметь документы, подтверждающие цель командировки, выписку о бронировании от Министерства экономики и военный билет. То есть имеющиеся документы должны подтвердить легитимность пребывания за границей и основания отсрочки от мобилизации.

Мужчин также интересует, можно ли студентам выехать за границу, имея бронь от мобилизации. По словам министра образования Оксена Лисового, право на это имеют лишь некоторые категории студентов, если они едут для получения практики и обмена опытом на один семестр.

Это касается мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате по дневной форме или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Для пересечения границы необходимо иметь документ, подтверждающий факт сотрудничества с иностранным вузом, студенческий билет и военно-справочный документ от ТЦК с соответствующими отметками.

Также мы рассказывали, какие категории мужчин имеют право выезжать за границу в 2024 году.

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