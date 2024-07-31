Можно ли с бронированием выехать за границу: основания, позволяющие законно покинуть Украину

Ирина Танасийчук, редактор сайта 31 июля 2024, 15:45
можно ли выехать за границу если есть бронь
Фото: Unsplash

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