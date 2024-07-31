Чи можна з бронюванням виїхати за кордон: підстави, які дозволяють законно залишити Україну

Багато чоловіків мають необхідність у закордонних поїздках в умовах воєнного стану. Однак право на них надається не всім, а лише тим, хто визнаний непридатним для військової служби або має бронювання. Ми детально розповімо, чи можна з бронею виїхати за кордон.

Чи можна з бронею виїхати за кордон — відповідь адвокатки

Бронювання надається тим чоловікам, які працюють на важливих підприємствах, в установах та організаціях. Це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Згідно з пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону України, особи з бронюванням мають право перетинати державний кордон, однак з певними нюансами.

Як зазначила адвокатка компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко в коментарі для Фактів ICTV, заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон з метою відрядження. Але в наказі обов’язково прописується термін, після закінчення якого особа має повернутися в Україну.

Під час перетину кордону чоловік повинен мати документи, що підтверджують мету відрядження, витяг про бронювання від Міністерства економіки та військовий квиток. Тобто наявні документи мають підтвердити легітимність перебування за кордоном та підстави для відстрочки від мобілізації.

Чоловіків також цікавить, чи можна студентам виїхати за кордон, маючи бронь від мобілізації. За словами міністра освіти Оксена Лісового, право на це мають лише деякі категорії студентів у разі, якщо вони їдуть для здобуття практики та обміну досвідом на один семестр.

Це стосується чоловіків віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою або на магістратурі медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Для перетину кордону потрібно мати документ, що підтверджує факт співпраці з іноземним вишем, студентський квиток та військово-довідковий документ від ТЦК з відповідними відмітками.

Також ми розповідали, які саме категорії чоловіків мають право виїжджати за кордон у 2024 році.

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