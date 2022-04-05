На чужбине, как дома: десять безделушек, которые перенесут тебя домой

Сотни тысяч людей начали новый этап жизни на чужбине. Кто-то просто ждет, когда закончится война, а кто-то решил пробовать жить и работать на новом месте.

В маленький чемоданчик невозможно поместить целый дом, даже если очень постараться. Но дом там, где человек, и всегда можно создать себе домашний уют.

Чувство дома нам дают не квадратные метры, а простые и привычные безделушки, без которых жизнь в доме совсем не похожа на домашнюю.

Мы собрали список таких безделушек, которые не стоят всех денег мира, но дарят гораздо больше — чувство своего, домашнего.

Комнатные тапочки

Не зря тапочки называют домашней обувью. У большинства людей они были, ведь они не только защищают от холодных полов, но и дарят комфорт.

Они бывают разные по цвету, мягкости, размеру и внешнему виду, но именно тапки первыми встречают тебя с работы или улицы.

Тапки не дорогие, поэтому позволить себе их купить может каждый. Только представь, как ты приходишь и обуваешь свою домашнюю обувь. Сразу приходит ощущение дома и уюта.

Кроме того, когда у тебя в квартире или доме есть что-нибудь сугубо твое, то сразу исчезает чувство гостя в собственном доме.

Пижама

Одежда для сна играет очень важную роль в том, как ты себя чувствуешь в доме.

Когда ты спишь в той же одежде, в которой выходишь в магазин, то психика просто не может воспринять это место как дом.

Ты будто постоянно на готове куда-то идти, бежать, убегать, то есть не в состоянии расслабиться.

Зато сменная домашняя одежда, в какую ​​ты привычно переодеваешься после тяжелого дня, дает ощущение того, что ты в безопасности, не надо никуда бежать.

Халат

Каждый халат в домашнем пространстве особенный. Кто-то любит теплые махровые, в которых не страшно переживать самые лютые морозы, кто-то атласные, а кто-то из хлопка.

Халат обладает прекрасным свойством — дарить ощущение уюта и атмосферу дома.

Как только мы снимаем всю уличную одежду и одеваем ту, которая ассоциируется с домом, то любое место становится таковым.

Собственное полотенце

У каждого дома есть большое полотенце, в которое можно укутаться после горячей ванны. Однако раньше его недооценивали.

В эвакуации многие переоценили важность этого атрибута, ведь часто люди выкладывали банные полотенца, заменяя на маленькие, чтобы вместить другие важные вещи.

Поэтому, если вы решили остаться, то найдите себе хорошее большое полотенце, в которое можно укутаться после горячей ванны.

Парфюмер, адаптированная версия

Не секрет, что человек ассоциирует место с запахом. Еще ребенком ты мог(-ла) заметить, что каждое место имело свой особенный запах.

А так, как пахнул дом, не пахло ни одно место на Земле. Однако эту память можно немного обмануть или привязать новый дом к новому запаху.

К примеру, у тебя дома всегда стояли свечи с ароматом шоколада.

Теперь тебе подсознательно его не хватает, хотя дома ты давно перестал(-а) обращать на него внимание. Можно обмануть систему и купить подобную свечу.

Если же аромат давала другая вещь, например аромадифузор или духи, косметическое средство или свежесмолотый кофе, то постарайтесь приобрести такую или воспроизвести.

Просто надо сесть и обратиться к своим ощущениям, почувствовать себя сошедшим со страниц героем Зюскинда и вспомнить, какой запах ассоциируется с домом.

Так создается атмосфера дома.

Одеяло

Текстиль всегда дарит уют, а одеяло является составной частью любого интерьера, поэтому к выбору этой вещи рекомендуем подойти с душой.

Обычно пледы и одеяла не слишком дорогие, но могут значительно изменить и украсить пространство.

Кроме того, можно приобрести одеяло, похожее на то, что было у тебя дома. Таким образом, ты снова приблизишь себя к родному дому.

Причудливая чашка — любимая чашка

У каждого из нас дома стоит уже старая, надбитая, но любимая чашка, которая ассоциируется с чем-то родным и теплым.

Любимая чашка может быть причудливой, необычной, с надписью “лучшая…”, а может быть и икона стиля. Они разные, но особенные для нас.

Такая чашка обычно напоминает нам о каком-то особом человеке, событии или просто дарит улыбку.

Если вы не взяли ее с собой, то пора найти новую. За ней нужно обязательно отправляться с хорошим настроением и выбирать душой.

Ведь она будет радовать вас каждое утро теплым кофе или чаем. Также после покупки можно сделать что-нибудь приятное, чтобы закрепилась хорошая эмоция.

Свет

Свет также создает настроение. Вспомните, какое приятное чувство от новогодних огоньков. Некоторые даже делают их элементом декора.

К примеру, развешивают на стене и украшают особенными фотографиями или выбирают другое место, например, окно.

Но такая вещь дает чувство особого, волшебного настроения и уюта. Ты ведь самостоятельно выбираешь, где и как повесить или разместить этот свет.

Свет способен создать атмосферу дома. В любом месте можно купить светильник, LED-ленту, огоньки, которые сейчас продаются круглый год, и т.д.

Фотографии

Даже если вам не удалось взять печатные снимки, распечатайте новые.

Фотографии тебя и твоих близких дорогих людей дарят чувство, что ты в собственном доме.

Хорошо, что можно загрузить и распечатать любые снимки из социальных сетей и облачных хранилищ. Купи для них хорошие рамки и размести в новом доме.

Теперь часть твоего родного украшает новые стены, впоследствии они будут автоматически вызывать атмосферу дома.

Растения

Подоконники украинцев частенько украшают цветы. Атмосфера родного дома наполнена красотой разных растений, от лилий до кактусов, у каждого разные вкусы.

Однако уход за своим растением сделает из нового места дом.

Если нет возможности купить цветок, то можно попытаться вырастить авокадо или манго из косточки. Подходят все магазинные авокадо и манго.

Взрослые могут справиться с тоской по дому и знают, что такое эмоции, а для ребенка эвакуация может быть большим стрессом, рассказываем, как помочь адаптироваться.