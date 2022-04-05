На чужині, як вдома: десять дрібничок, які перенесуть тебе додому

Сотні тисяч людей розпочали новий етап життя на чужині. Хтось просто чекає, коли закінчиться війна, а хтось вирішив пробувати жити й працювати на новому місці.

Та хай там що, у маленьку валізку неможливо вмістити цілий дім, навіть якщо дуже постаратися. Втім, дім там, де людина, і завжди можна створити собі домашній затишок.

Почуття дому нам дають не квадратні метри, а прості й звичні дрібнички, без яких життя в помешканні зовсім не схоже на домашнє.

Ми зібрали список таких дрібничок, які не коштують усіх грошей світу, але дарують набагато більше — почуття свого, домашнього.

Кімнатні капці

Не дарма капці називають домашнім взуттям. У більшості людей вони були, адже не лише захищають від холодної підлоги, а й дарують комфорт.

Вони бувають різні за кольором, м’якістю, розміром та зовнішнім виглядом, але саме капці першими зустрічають тебе з роботи чи вулиці.

Капці недорогі, тому дозволити собі їх може кожен. Лише уяви, як ти приходиш і взуваєш своє домашнє взуття. Одразу виникає відчуття дому й затишку.

Окрім того, коли ти маєш у квартирі чи будинку своє, то одразу зникає відчуття гостя у власному помешканні.

Піжама

Одяг для сну відіграє дуже важливу роль у тому, як ти почуваєшся у помешканні.

Коли ти спиш у тому самому одязі, в якому виходиш у магазин, то твоя психіка просто не може сприйняти це місце як дім.

Ти ніби постійно напоготові кудись іти, бігти, тікати, тобто не в змозі розслабитися.

Натомість змінний домашній одяг, у який ти звично перевдягаєшся після важкого дня, дає відчуття того, що ти в безпеці, не треба нікуди бігти.

Халат

Кожен халат у домашньому просторі особливий. Хтось полюбляє теплі махрові, в яких не страшно переживати найлютіші морози, хтось атласні, а хтось із бавовни.

Халат має чудову властивість — дарувати відчуття затишку та атмосферу дому.

Щойно ми знімаємо весь вуличний одяг і вдягаємо той, який асоціюється з домом, то будь-яке місце стає таким.

Власний рушник

Кожен вдома має великий рушник, у який можна закутатися після гарячої ванни. Проте його раніше недооцінювали.

В евакуації багато хто переоцінив важливість цього атрибуту, адже часто люди викладали банні рушники, замінюючи на маленькі, щоб помістити інші важливі речі.

Тому якщо ви вирішили лишитися, то знайдіть собі гарний великий рушник, у який можна закутатися після гарячої ванни.

Парфумер, адаптована версія

Не секрет, що людина асоціює місце з запахом. Ще дитиною ти міг помітити, що кожне місце мало свій особливий запах.

А так, як пахнув дім, не пахло жодне місце на Землі. Проте цю пам’ять можна трошки обманути або ж прив’язати новий дім до нового запаху.

Наприклад, у тебе вдома завжди стояли свічки із запахом шоколаду.

Тепер тобі підсвідомо не вистачає цього аромату, хоча й вдома ти давно перестав(-ла) звертати на нього увагу. Можна обманути систему й купити подібну свічку.

Якщо ж аромат давала інша річ, наприклад аромадифузор або парфуми, косметичний засіб чи свіжомелена кава, то постарайтеся придбати такий або відтворити.

Просто треба сісти й прислухатися до відчуттів, відчути себе героєм Зюскінда, що зійшов зі сторінок, і пригадати, який запах асоціюється з домом.

Так створюється атмосфера дому.

Ковдра

Текстиль завжди дарує затишок. Він важлива складова будь-якого інтер’єру, тому до вибору цієї речі радимо підійти з душею.

Зазвичай пледи й ковдри не дуже дорогі, але можуть значно видозмінити й прикрасити простір.

Крім того, можна придбати схожу ковдру до тієї, що була у тебе вдома. Так ти знову наблизиш себе до рідної оселі.

Чудернацька чашка — улюблена чашка

У кожного з нас вдома стоїть уже старенька, надбита, але улюблена чашка, яка асоціюється з рідним і теплим.

Улюблена чашка може бути чудернацька, незвична, з надписом “найкраща…”, а може бути й іконою стилю. Вони різні, але особливі для нас.

Така чашка зазвичай нагадує нам про якусь особливу людину, подію чи просто дарує усмішку.

Якщо ви не взяли її з собою, то час знайти нову. За нею треба обов’язково вирушати з гарним настроєм і вибирати душею.

Адже вона тішитиме вас щоранку теплою кавою чи чаєм. Також після покупки можна зробити собі щось приємне, щоб закріпилася хороша емоція.

Світло

Світло теж створює настрій. Пригадайте, яке приємне відчуття від новорічних вогників. Дехто навіть робить їх елементом декору.

Наприклад, розвішує на стіні й прикрашає особливими фотографіями чи обирає інше місце, наприклад, вікно.

Але така річ дає відчуття особливого, чарівного настрою й затишку. Адже ти власноруч обираєш, де та як повісити чи розмістити це світло.

Світло здатне створити атмосферу дому. Будь-де можна купити світильник, LED-стрічку, вогники, які зараз продаються цілий рік, тощо.

Фотографії

Навіть якщо вам не вдалося взяти видруковані знімки з дому, то видрукуйте нові.

Фотографії тебе та твоїх близьких, дорогих людей дають відчуття, що ти у власному домі.

Добре, що зараз можна завантажити й видрукувати будь-які знімки з соціальних мереж та хмарних сховищ. Купи для них гарні рамки та розмісти у новому домі.

Тепер частинка твого рідного прикрашає нові стіни. З часом вони автоматично викликатимуть атмосферу дому.

Рослина

Підвіконня українців часто прикрашають квіти. Атмосфера рідного дому наповнена красою різних рослин, від лілій до кактусів, у кожного різні смаки.

Проте догляд за власною рослиною зробить з нового місця дім.

Якщо немає змоги купити квітку, то можна спробувати виростити авокадо чи манго з кісточки, яка залишиться. Підійдуть усі магазинні авокадо й манго.

Дорослі можуть впоратися з тугою за домом і знають, що таке емоції, а для дитини евакуація може бути великим стресом, розповідаємо, як їй допомогти адаптуватися.