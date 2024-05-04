Лечение недоношенных детей — как получить бесплатную неонатальную помощь от государства

В Украине недоношенные дети или младенцы со сложными патологиями могут получить бесплатную помощь. Ее предоставляют 90 медицинских учреждений, а услуги для таких детей покрывает Программа медицинских гарантий.

Об этом изданию УП. Життя сообщили глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак. Рассказываем подробности этой помощи и какие услуги покрывает.

Бесплатная неонатальная помощь для новорожденных — что входит в пакет услуг

Если при осмотре роженицы врач выявит проблемы у плода или женщины, которые будут осложнять роды или вызвать их преждевременно, беременную направят рожать в больницу, оказывающую неонатальную помощь.

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С начала 2024 года в рамках Программы медицинских гарантий уже 9215 малышей, которые родились преждевременно или имели сложную патологию, получили соответствующую помощь. Все услуги бесплатны.

В 2024 году тариф на неонатальные услуги составляет 8735 гривен, но к нему также используются коэффициенты.

К примеру, за лечение одного новорожденного младенца с весом 1000-1499 граммов, которому нужна искусственная вентиляция легких более четырех суток или проведение операций, медицинское учреждение получит почти 195 тысяч гривен, — говорит Наталья Гусак.

За лечение младенца, масса которого на момент рождения от 750 до 999 граммов — почти 422 тысячи гривен, а с весом менее 750 граммов — свыше 551 тысячи гривен.

Недоношенные дети могут получить следующие услуги:

интенсивная терапия для новорожденных, а также необходимое лечение для стабилизации их состояния;

инструментальные и лабораторные исследования;

обеспечение дыхания, в том числе искусственная вентиляция легких;

препараты и расходные материалы на всех этапах лечения.

Найти заведение, заключившее контракт с НСЗУ на оказание помощи новорожденным, можно на интерактивной карте.

Перейдя по ссылке, необходимо выбрать область и группу услуг — Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.

Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.

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