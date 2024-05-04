Лікування недоношених дітей — як отримати безоплатну неонатальну допомогу від держави

В Україні недоношені діти або немовлята зі складними патологіями можуть отримати безплатну допомогу. Її надають 90 медичних закладів, а послуги для таких малюків покриває Програма медичних гарантій.
Про це виданню УП. Життя повідомила голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак. Розповідаємо деталі цієї допомоги та які послуги в неї входять.
Якщо при огляді породіллі лікар виявить проблеми у плода або жінки, які ускладнюватимуть пологи або викликатимуть їх передчасно, вагітну направлять народжувати у лікарню, яка надає неонатальну допомогу.
Від початку 2024 року в межах Програми медичних гарантій вже 9 215 малюків, які народилися передчасно або мали складну патологію, отримали відповідну допомогу. Всі послуги є безоплатними.
У 2024 році тариф на неонатальні послуги становить 8735 гривень, але до нього також застосовуються коефіцієнти.
До прикладу, за лікування одного новонародженого немовляти з вагою 1000-1499 грамів, якому потрібна штучна вентиляція легень понад чотири доби або проведення операцій, медичний заклад отримає майже 195 тисяч гривень, — говорить Наталія Гусак.
До прикладу, за лікування одного новонародженого немовляти з вагою 1000-1499 грамів, якому потрібна штучна вентиляція легень понад чотири доби або проведення операцій, медичний заклад отримає майже 195 тисяч гривень, — говорить Наталія Гусак.
За лікування немовляти, маса якого на момент народження від 750 до 999 грамів — майже 422 тисячі гривень, а з вагою, меншою за 750 грамів, — понад 551 тисяча гривень.
Недоношені діти можуть отримати такі послуги:
Знайти заклад, що уклав контракт із НСЗУ на надання допомоги новонародженим, можна на інтерактивній мапі.
Перейшовши за посиланням, необхідно обрати область проживання та групу послуг — Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.
Додаткову інформацію можна отримати у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.
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