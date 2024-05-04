Лікування недоношених дітей — як отримати безоплатну неонатальну допомогу від держави

В Україні недоношені діти або немовлята зі складними патологіями можуть отримати безплатну допомогу. Її надають 90 медичних закладів, а послуги для таких малюків покриває Програма медичних гарантій.

Про це виданню УП. Життя повідомила голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак. Розповідаємо деталі цієї допомоги та які послуги в неї входять.

Безоплатна неонатальна допомога для немовлят — що входить до пакета послуг

Якщо при огляді породіллі лікар виявить проблеми у плода або жінки, які ускладнюватимуть пологи або викликатимуть їх передчасно, вагітну направлять народжувати у лікарню, яка надає неонатальну допомогу.

Зараз також дивляться

Від початку 2024 року в межах Програми медичних гарантій вже 9 215 малюків, які народилися передчасно або мали складну патологію, отримали відповідну допомогу. Всі послуги є безоплатними.

У 2024 році тариф на неонатальні послуги становить 8735 гривень, але до нього також застосовуються коефіцієнти.

До прикладу, за лікування одного новонародженого немовляти з вагою 1000-1499 грамів, якому потрібна штучна вентиляція легень понад чотири доби або проведення операцій, медичний заклад отримає майже 195 тисяч гривень, — говорить Наталія Гусак.

За лікування немовляти, маса якого на момент народження від 750 до 999 грамів — майже 422 тисячі гривень, а з вагою, меншою за 750 грамів, — понад 551 тисяча гривень.

Недоношені діти можуть отримати такі послуги:

інтенсивна терапія для новонароджених, а також необхідне лікування для стабілізації їхнього стану;

інструментальні та лабораторні дослідження;

забезпечення дихання, зокрема штучна вентиляція легень;

препарати та витратні матеріали на всіх етапах лікування.

Знайти заклад, що уклав контракт із НСЗУ на надання допомоги новонародженим, можна на інтерактивній мапі.

Перейшовши за посиланням, необхідно обрати область проживання та групу послуг — Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.

Додаткову інформацію можна отримати у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

Статистика передчасних пологів в Україні невтішна — кожна десята дитина народжується раніше строку. Ми розповіли, як вагітним в Україні запобігати раннім пологам через стрес.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.