Протасов Яр под угрозой застройки: суд частично упразднил статус заказника имени Романа Ратушного

Северный апелляционный хозяйственный суд частично упразднил решение Киевсовета о создании ландшафтного заказника Протасов Яр имени Романа Ратушного. Это решение фактически открывает путь к застройке значительной части зеленой зоны, за сохранение которой годами боролся павший на фронте активист.

Протасов Яр под угрозой застройки: апелляционный суд упразднил статус заказника имени Романа Ратушного

Спор шел вокруг 16 из 20 гектаров территории заказника, которыми владеет компания-застройщик ООО Протасов Яр. Компания подала встречный иск, требуя признать недействительным создание заказника на их участках.

Несмотря на то что в 2024 году Кассационный суд оставил в силе сервитут (право общества на ограниченное пользование землей), вопрос самого статуса заказника был возвращен на пересмотр.

Нынешний вердикт апелляционной инстанции стал ударом для общины: апелляционные жалобы Киевсовета и активистов были отклонены. По словам адвоката Антона Диканя, ситуация усложняется прецедентом 2024 года, когда Верховный Суд фактически приравнял объекты природно-заповедного фонда к обычным паркам или скверам, что ослабило их юридический иммунитет.

Для активистов и жителей Киева Протасов Яр является не просто лесным массивом, а символом сопротивления коррупции и памятью о Романе Ратушном, возглавлявшем борьбу за него до своего ухода в армию. Глава ОО Защитим Протасов Яр Юлия Бартле выразила глубокое разочарование решением суда, однако подчеркнула, что активисты готовятся к дальнейшей борьбе.

Община сегодня проиграла в суде. Застройщик… снес решение Киевского городского совета о создании ландшафтного заказника. Боль. Злоба. Но не уныние. Мы проиграли битву, но не войну, – заявила Юлия Бартле.

Следующим шагом ООО Протасов Яр может стать попытка отменить сервитут по вновь открывшимся обстоятельствам. Если это произойдет, община потеряет последний рычаг влияния на территорию, и строительная техника сможет заехать в Яр на законных основаниях.

В настоящее время община готовит жалобу в кассационную инстанцию. Судьба “легких” Соломенского района и мемориального места снова зависит от решения судей наивысшего уровня — Протасов Яр в который раз оказался в красной зоне риска застройки.

Раньше мы писали, что землю ботсада Гришко передали под застройку — читай в материале, почему это решение незаконно.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!