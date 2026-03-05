Протасів Яр під загрозою забудови: суд частково скасував статус заказника імені Романа Ратушного

Північний апеляційний господарський суд частково скасував рішення Київради про створення ландшафтного заказника Протасів Яр імені Романа Ратушного. Це рішення фактично відкриває шлях до забудови значної частини зеленої зони, за збереження якої роками боровся полеглий на фронті активіст.

Протасів Яр під загрозою забудови: апеляційний суд скасував статус заказника імені Романа Ратушного

Суперечка точилася навколо 16 із 20 гектарів території заказника, якими володіє компанія-забудовник ТОВ Протасів Яр. Компанія подала зустрічний позов, вимагаючи визнати недійсним створення заказника на їхніх ділянках.

Попри те що у 2024 році Касаційний суд залишив чинним сервітут (право громади на обмежене користування землею), питання самого статусу заказника було повернуто на перегляд.

Нинішній вердикт апеляційної інстанції став ударом для громади: апеляційні скарги Київради та активістів було відхилено. За словами адвоката Антона Диканя, ситуація ускладнюється прецедентом 2024 року, коли Верховний Суд фактично прирівняв об’єкти природно-заповідного фонду до звичайних парків чи скверів, що послабило їхній юридичний імунітет.

Для активістів та мешканців Києва Протасів Яр є не просто лісовим масивом, а символом спротиву корупції та пам’яттю про Романа Ратушного, який очолював боротьбу за яр до свого відходу у військо. Голова ГО Захистимо Протасів Яр Юлія Бартле висловила глибоке розчарування рішенням суду, проте наголосила, що активісти готуються до подальшої боротьби.

Громада сьогодні програла в суді. Забудовник … зніс рішення Київської міської ради про створення ландшафтного заказника. Біль. Злість. Але не зневіра. Ми програли битву, але не війну, — заявила Юлія Бартле.

Наступним кроком ТОВ Протасів Яр може стати спроба скасувати сервітут за нововиявленими обставинами. Якщо це станеться, громада втратить останній важіль впливу на територію, і будівельна техніка зможе заїхати в Яр на законних підставах.

Наразі громада готує скаргу до касаційної інстанції. Доля “легень” Солом’янського району та меморіального місця знову залежить від рішення суддів найвищого рівня — Протасів Яр вчергове опинився в червоній зоні ризику забудови.

Раніше ми писали, що землю ботсаду Гришка передали під забудову — читай в матеріалі, чому це рішення є незаконним.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!